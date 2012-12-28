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сегодня, 10:58
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В платном пруду рыбак утонул вместе с чужой машиной

Погибшему — 55 лет.

Сегодня ночью в Пищулинском пруду на территории Елецкого района затонул автомобиль «Лада-212140» вместе с водителем. 55-летний мужчина погиб.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сообщение об утонувшей в пруду машине поступило в полицию в 03:20 от рыбаков. Когда машину достали из воды, на водительском сиденье обнаружили труп.

По предварительным данным, компания мужчин отдыхала и рыбачила на платном пруду, один из них сел за руль чужого автомобиля и съехал в воду. Владелец «Лады» уже установлен — это 48-летний мужчина.

Причину смерти водителя и обстоятельства происшествия сейчас выясняют. Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Пока основная версия — водитель утонул.

В загородном клубе «Трофейная Рыбалка в Пищулино» комментировать происшествие отказались, переадресовав все вопросы к правоохранительным органам.
происшествия на воде
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Комментарии (7)

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Сначала новые
zzloyzz
13 минут назад
Он хотел уехать от такой рыбалки.
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Он думал
28 минут назад
что на лодке. Жаль, алканы безмозглые и друганв такие же были
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Клуб утоплеников
30 минут назад
Больше подходит этому месту.
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Волонтёр
37 минут назад
Не пейте на рыбалке.
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Ну
14 минут назад
А если пить, то надо знать с кем, где, когда и сколько.
Ответить
Непонятно.
46 минут назад
Написано. В машине обнаружили труп. Потом присмотрелись это тело мужчины. Я так понимаю если нет индентификации мужчина или женщина то это называется тоуп. А когда установили что это мужик сразу стал телом! Правильно?
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Вольдемар
58 минут назад
Это по счёту какой там уже утопленник? Я со счёту уже сбился
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