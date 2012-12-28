Лось погиб, столба больше нет, одна машина в кювете — на Октябрьском мосту жесткий замес
Лось погиб, столба больше нет, одна машина в кювете — на Октябрьском мосту жесткий замес
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Происшествия
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сегодня, 10:58
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В платном пруду рыбак утонул вместе с чужой машиной
Погибшему — 55 лет.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сообщение об утонувшей в пруду машине поступило в полицию в 03:20 от рыбаков. Когда машину достали из воды, на водительском сиденье обнаружили труп.
По предварительным данным, компания мужчин отдыхала и рыбачила на платном пруду, один из них сел за руль чужого автомобиля и съехал в воду. Владелец «Лады» уже установлен — это 48-летний мужчина.
Причину смерти водителя и обстоятельства происшествия сейчас выясняют. Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Пока основная версия — водитель утонул.
В загородном клубе «Трофейная Рыбалка в Пищулино» комментировать происшествие отказались, переадресовав все вопросы к правоохранительным органам.
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