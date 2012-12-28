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2506
сегодня, 15:07
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У развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту закатали в асфальт трамвайные рельсы

Пока свою работу не сделал концессионер, меняющий трамвайные пути, в мэрии решили избавиться от старых путей, вызывающие транспортные заторы.

В редакцию GOROD48 обратилась липчанка Вера Иванова с жалобой на то, что после перекрытия улицы Катукова на время замены «Квадрой» теплосети ей и другим жителям Юго-Запада стало трудно добираться до мест работы в Левобережном районе города:

«Просто крик души! Помогите в вопросе организации движения автобуса №8 после закрытия улицы Катукова. Весь общественный транспорт поехал по проспекту 60 лет СССР, оголил аппендикс по улице Меркулова между 21-м и 26-м микрорайонами. Если говорить об автобусе 7-го маршрута, то утром, в час пик, из-за торчащих рельсов на повороте в районе трактора образовывается нескончаемая пробка на Октябрьском мосту. И для жителей разросшегося Юго-Запада это просто катастрофа. Автобусы постоянно опаздывают, на работу к 8:00 добраться уже проблема, хотя раньше «семерка» к 7.30 привозила пассажиров к старым проходным НЛМК. Почему тех, кто рельсы перекладывает, никто на место не поставил? Какой уже месяц уже это безобразие происходит! Ну, либо уж вдавили бы их обратно катком, либо выдернули совсем. Быстрее бы ехал поток транспорта. Это мое дилетантское мнение, ну что-то же можно сделать в конце-то концов!» — написала женщина.

Мы переадресовали этот крик души в мэрию. И, о чудо, старые трамвайные рельсы в районе развязки улицы Металлургов с подходом к Октябрьскому мосту тут же закатали в асфальт!

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— Пробки станут меньше, — сообщили нам в городской администрации.

То есть мэрия сделала ровно то, что и летом на проспекте Победы, когда закатала в асфальт старые рельсы между остановками «Памятник Танкистам» для ускорения проезда машин по этому участку (концессионер, компания «Мовиста», не успевает с ранее оговоренные сроки реконструировать трамвайные пути).

Отвечая на вопрос Веры Ивановой об опозданиях автобуса №7, в мэрии сказали, что выпадение его из графика в утренние часы пик как раз и были связаны с пробкой на улице Металлургов и на подходах к Октябрьскому мосту в том числе из-за старых рельсов, тормозящих трафик.

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Если же говорить о перекрытии улицы Катукова «Квадрой», то в департаменте транспорта не нашли никаких иных альтернатив движению маршруток, кроме как по проспекту 60 лет СССР. По этой причине через аппендикс между 21-м и 26-м микрорайонами не ходит никакой общественный транспорт. «Это — временная схема, на месяц». И попросили липчан этот месяц претерпеть.
ремонт дорог
перекрытие
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Комментарии (18)

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Как гость
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Сначала новые
Не эксперт
сегодня, 20:47
Вот и правильно. Трамваи новые пусть постоят.
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водитель со стажем....
сегодня, 20:07
Год трамваи не ходят, а ошибку исправили только сейчас.
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да уж
сегодня, 20:05
Теперь концессионер потребует ещё несколько десятков миллионов рублей, чтобы вскрыть эту закатку.
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Вэл
сегодня, 18:03
Правильно сделали что закатали рельсы,надо ещё на Космонавтов закатать чтобы и здесь пробка не образовывалась
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Дима
сегодня, 18:03
Молодцы,правильно,там пробище всегда,да и ваобще убрать все транваи пережиток коммунизма
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Липчанин
сегодня, 17:37
Нерасторопность сетевиков (газ, вода, тепло) поражает. Дорожников только они держат.
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ЖЖитель
сегодня, 17:13
Оперативно закатали, молодцы. Только вчера стало понятно что реконструкции моста не будет и вот - вчера на проспекте победы у памятника танкистам закатали а сегодня на тракторном! Слаженная работа!
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Фауст
сегодня, 16:49
Вроде только недавно в ладоши хлопали от возрождения трамваев, а теперь им рельсы мешают...
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DEP
сегодня, 16:01
Автобус 33 не дождешься именно 33 не 33а и явно не рельсы тому виной.
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Грязинский район
сегодня, 15:38
Ну наконец-то,не прошло и двух лет,наверное кто-то из "уважаемых людей"постоял в пробке часок ,другой и вынес решение.Позор.
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