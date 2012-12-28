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Происшествия
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сегодня, 08:52
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«Танк» снес такси на улице Катукова — после удара легковушку намотало на столб
В машине досталось пассажиру.
По словам очевидце последствий ДТП, оба автомобиля двигались по улице Катукова в сторону памятника танкистам. Таксист начал уходить влево на полосу торможения, с которой можно совершить разворот в сторону молокозавода. В какой-то момент водитель внедорожника догнал лековушку и врезался в нее. От удара такси закрутило и бросило на столб.
— В такси пассажир был, вроде как тяжелый, — рассказал GOROD48 очевидец.
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