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сегодня, 08:52
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«Танк» снес такси на улице Катукова — после удара легковушку намотало на столб

В машине досталось пассажиру.

Ночью в Липецке на улице Катукова столкнулись внедорожник «Танк» и «Фольксваген» службы такси.

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По словам очевидце последствий ДТП, оба автомобиля двигались по улице Катукова в сторону памятника танкистам. Таксист начал уходить влево на полосу торможения, с которой можно совершить разворот в сторону молокозавода. В какой-то момент водитель внедорожника догнал лековушку и врезался в нее. От удара такси закрутило и бросило на столб.

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— В такси пассажир был, вроде как тяжелый, — рассказал GOROD48 очевидец.

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ДТП
танк
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Комментарии (9)

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Сначала новые
Памятник таксистам
56 минут назад
повезло, что живой
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С сокола
17 минут назад
Дай Бог, чтобы хуже не стало. Ещё не известно какие последствия аварии могут быть.
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Танк
сегодня, 10:58
почему-то раскрошился
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Да
сегодня, 10:50
у него крутая тачка, целый Танк(был), ему по барабану.
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Полосатый жезл
сегодня, 10:06
За такие нарушения прав лишать надо пожизненно.
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65+
сегодня, 09:39
Вы шо не может быть у нас безопасные дороги , ремонтируют и тут- же раскапывают !
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синий трактор
сегодня, 09:31
В Липецке почему-то водители совершенно перестали соблюдать необходимую дистанцию. Это и приводит к многочисленным ДТП в последнее время.
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Бат
53 минуты назад
Да дело еще не в этом) За рулем этого божественного танка, неопытный специалист 20 лет, который не знает меру педалей автомобиля. Не раз сталкивался с этим автомобилем. С большой вероятностью я даю, что он ехал минимум 120км/ч.
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Некто
26 минут назад
Да дело еще не в этом) За рулем этого божественного танка, неопытный специалист 20 лет, который не знает меру педалей автомобиля. Не раз сталкивался с этим автомобилем. С большой вероятностью я даю, что он ехал минимум 120км/ч. Ставлю на 150-180, судя по повреждениям на поло
Ответить
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