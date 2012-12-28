На трех улицах отключат электричество

Без холодной воды 25 августа останется один дом.



Без холодной воды 25 августа останется дом № 11 по улице Лутова — причиной станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк». Подачу ресурса ограничат с 10:00 и до окончания работ, цистерна с водой для питья будет находиться возле дома. После окончания работ возможно повышение мутности воды.25 августа плановые работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики – отключения света произойдут в период с 08:00 до 18:00 на улицах Асфальтной, Российской, Фруктовой. Перебои с электричеством для отдельного домовладения составят не более трех часов.