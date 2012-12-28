Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Выходные в Липецке: памяти известного тренера, рай для киноманов и дворовая песня про бандита
Общество
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сегодня, 15:27
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На трех улицах отключат электричество
Без холодной воды 25 августа останется один дом.
25 августа плановые работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики – отключения света произойдут в период с 08:00 до 18:00 на улицах Асфальтной, Российской, Фруктовой. Перебои с электричеством для отдельного домовладения составят не более трех часов.
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