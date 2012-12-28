Общество
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сегодня, 09:50
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Палёный «Chanel» обернулся штрафом в 15 000 рублей
В торговой точке на улице Коммунаров в Ельце обнаружили в продаже парфюмерные лосьоны с этикетками DOLCE GABBANA, CHANEL, GUCCI, HUGO BOSS без соответствующей маркировки и каких-либо документов.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале 2024 года во время инспекционного визита в торговой точке на улице Коммунаров в Ельце обнаружили в продаже парфюмерные лосьоны с этикетками DOLCE GABBANA, CHANEL, GUCCI, HUGO BOSS без соответствующей маркировки и каких-либо документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность товара.
В суд обратился территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах и потребовал привлечь предпринимателя к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений».
Изъятая парфюмерная продукция конфискована.
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