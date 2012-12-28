Палёный «Chanel» обернулся штрафом в 15 000 рублей

В торговой точке на улице Коммунаров в Ельце обнаружили в продаже парфюмерные лосьоны с этикетками DOLCE GABBANA, CHANEL, GUCCI, HUGO BOSS без соответствующей маркировки и каких-либо документов.

Арбитражный суд Липецкой области оштрафовал индивидуального предпринимателя на 15 000 рублей за продажу парфюмерной продукции без маркировки и товарно-сопроводительных документов.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале 2024 года во время инспекционного визита в торговой точке на улице Коммунаров в Ельце обнаружили в продаже парфюмерные лосьоны с этикетками DOLCE GABBANA, CHANEL, GUCCI, HUGO BOSS без соответствующей маркировки и каких-либо документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность товара.В суд обратился территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском, Становлянском районах и потребовал привлечь предпринимателя к административной ответственности по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов, создавшее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений».Изъятая парфюмерная продукция конфискована.