Сегодня в Липецке: изменения в работе транспорта, почему закрыли Зелёный остров и кому чаще приходится перерабатывать
«Зеленый остров» закрывают на реконструкцию, но все запланированные ранее мероприятия на нем состоятся
Мать погибшего под колесами мусоровоза ребенка взыскала с мэрии Липецка три миллиона рублей
«Это не футбол. Я свою команду не узнал», - главный тренер Ромащенко устроил разнос футболистам
Мать погибшего под колесами мусоровоза ребенка взыскала с мэрии Липецка три миллиона рублей
Происшествия
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сегодня, 13:36
Спасатели отстояли от огня коттедж
Мансарда коттеджа загорелась сегодня утром
Еще большему пожару не позволили разгореться сотрудники УГПСС, пожарной части №40 УМЧС России по Липецкой области и добровольцы. Люди не пострадали, основное строение удалось спасти.
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