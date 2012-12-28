Спасатели отстояли от огня коттедж

Мансарда коттеджа загорелась сегодня утром

Пожар произошел в садоводческом товарищества «Цементник» сегодня утром. Горела мансарда коттеджа площадью 56 квадратных метров. Огонь мог перекинуться на весь дом.Еще большему пожару не позволили разгореться сотрудники УГПСС, пожарной части №40 УМЧС России по Липецкой области и добровольцы. Люди не пострадали, основное строение удалось спасти.