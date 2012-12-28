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Происшествия
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33 минуты назад
29-летняя липчанка забрала из «закладки» 25,74 грамма наркотиков
Часть наркотиков она поместила в другой тайник, а остальное хранила при себе.
По данным следствия, молодая липчанка подыскала себе работу в «Телеграм», согласившись на систематический сбыт наркотиков в Липецке. 7 декабря прошлого года в лесном массиве в районе улице Краснозаводской в снегу она обнаружила и забрала 25,74 грамма производного N-метилэфедрона.
0,92 грамма наркотика в полимерном пакетике она поместила в другой тайник в районе дома № 4а по улице Краснозаводской. Оставшиеся 24,82 грамма женщина хранила при себе, но с наркотиками её задержали полицейские.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, женщине предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая интернет), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Липчанке грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
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