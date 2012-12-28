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Еще одного утонувшего нашли в Липецке
Мужчина утонул два дня назад.
За последние три дня в водоемах области погибли уже четыре человека. Вчера вечером в реке Воронеж под Октябрьским мостом утонул 36-летний мужчина. Сегодня днем водолазы достали из реки Дон в районе деревни Селище Лебедянского района тело мужчины, который пропал два дня назад во время купания. И сегодня же было найдено тело 16-летнего подростка, утонувшего в реке Быстрая Сосна 30 июня.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области
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