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Погода в Липецке
569
сегодня, 17:30
4

Все жарче и жарче, дождей не предвидится

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области останется повышенным, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 24-27 градусов тепла, что на 4-7 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 июля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +15 до +20 градусов, днем – от +28 до +33 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью – от +16 до +18 градусов, днем – от +29 до +31 градусов.

День 1 июля стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 6 градусов тепла.
Погода
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Ваш тренер
17 минут назад
Надоело уже это лето... Скорее бы осень...
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Ваша Совесть
30 минут назад
Хочу чтобы ещё было жарче . Хаха..
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Это
50 минут назад
Ты ещё на лтз не жил.... валить нужно из этого города! Была во Вьетнаме, считается самой грязной страной... им бы в Липецк. ...
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Будем вонять
сегодня, 17:37
Раз жарче и жарче, то вонять будем сильнее и сильнее, пока Квадра не включит воду в доме, что на фото к этой статье.
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