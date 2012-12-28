Погода в Липецке
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сегодня, 17:30
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Все жарче и жарче, дождей не предвидится
В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области останется повышенным, существенных осадков не ожидается.
Среднесуточные температуры воздуха составят 24-27 градусов тепла, что на 4-7 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 июля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +15 до +20 градусов, днем – от +28 до +33 градусов.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью – от +16 до +18 градусов, днем – от +29 до +31 градусов.
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