Все жарче и жарче, дождей не предвидится

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области останется повышенным, существенных осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 24-27 градусов тепла, что на 4-7 градусов выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 июля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +15 до +20 градусов, днем – от +28 до +33 градусов.







В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью – от +16 до +18 градусов, днем – от +29 до +31 градусов.





День 1 июля стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 6 градусов тепла.