Липецкое село сделало вклад в науку

Ученик школы села Троицкое победил в Международном конкурсе исследовательских проектов «Вклад в науку».



Восьмиклассник школы села Троицкое Липецкого муниципального округа 15-летний Илья Ворфоломеев занял первое Международного конкурса исследовательских проектов «Вклад в науку». Победил он с работой по физике «Давление в окружающей среде».— В своей первой научной работе я точно показал, что давление в окружающем мире можно очень легко описать и доказать его существование. Я также изучил, какую роль играет давление и от чего оно зависит, — презентует свой 30-страничный труд юный учёный.Работу над проектом под руководством педагога Татьяны Красниковой Илья Ворфоломеев вёл около месяца, а потом направил результаты своих исследований на дистанционный конкурс.Любовь к науке у подростка началась с приходом в «Точку роста». В школе имени Героя Советского союза Михаила Карасёва (с 1932 по 1939 годы он учился в школе села Троицкое) центр «Точка роста» открылся всего два года назад — 1 сентября 2022-го года. В школе дополнительно появились два кабинета: физико-технический и химико-биологический, закуплено современное оборудование: робот-манипулятор, лаборатории по химии, физике и биологии, новая компьютерная техника — ноутбуки и многофункциональные устройства.Татьяна Красникова, ответственная за функционирование и развитие центра «Точка роста» рассказывает, что среди ее подопечных ученики всех возрастов: от младшеклассников до выпускников.Сейчас функционал центра используют и для внеурочной деятельности, и во время освоения основной школьной программы. То есть так или иначе «Точку роста» посещают около 300 детей Троицкого.— Для детей и педагогического коллектива «Точка роста» — большое подспорье и в учебном процессе, и во внеклассной работе, и в дополнительном образовании — а у нас здесь проходит очень много внеурочных занятий по физике, химии, биологии и информатике, — говорит директор школы Светлана Пашенцева.Как следствие — школа пополнила копилку достижений учеников. И это не только победы на муниципальных олимпиадах и творческих конкурсах, но и призы всероссийских научно-исследовательских состязаний.Илья Ворфоломеев — далеко не единственный, чьими победами гордится школа и весь Липецкий округ. Восьмиклассник Кирилл Душкин активно интересуется химией и физикой и занял третье место во всероссийском конкурсе исследовательских работ, поставив интересные опыты с омагниченной и обычной водой.Омагниченную воду приготовить очень просто: взяв два магнита и опустив их в воду. Оказалось, в обычной воде уровень pH (это водородный показатель, который количественно выражает кислотность среды) заметно больше, а омагниченная вода мягче и полезнее — например, для растений.— Я наткнулся на видео, в котором нагревали омагниченную воду, и там не было накипи, как в обычной воде. Тогда я очень заинтересовался этой темой и начал проводить опыты. Всего я провёл три опыта. Первый — на семенах растений: оказывается, при использовании омагниченной воды семена быстрее дают ростки — уже через три дня. Второй опыт также был с накипью. И третий был посвящён растворению сахара и медного купороса. Учителя поддержали мои начинания! Я вообще очень благодарен нашей школе и нашим властям: с появлением «Точки роста» у нас появилась возможность заметно продвинуться в плане учебы и науки, и уже серьёзно задуматься о своем будущем, — рассказывает Кирилл Душкин.А одноклассницы парней: Полина Навицкая, Алина Красникова и Анастасия Беляева участвовали во Всероссийском конкурсе оценки уровня экологической грамотности «Зелёный зачёт».— Мы взяли пробы трёх видов воды в разных источниках и с помощью специальных приборов выявили, какая вода больше всего подходит для питья. Участвововали в «Зелёном зачёте» мы не случайно: своё будущее думаем связать с темой экологии. Мы хотим помочь своей Липецкой области стать чище и экологичнее! — Говорят девчонки.А вот Кира Криштоп пока только завершает свой научный проект, который также планирует отправить на какой-нибудь конкурс: девочка на основе знания законов физики создала термос из подручных материалов: стеклянной бутылки, обмотанной газетой, скотчем, фольгой, и пластиковой бутылки. Температуру такой термос сохраняет не меньше пяти часов!Материалы исследований всех этих талантливых ребят уже сегодня можно использовать на уроках физики, биологии, на классных часах, на внеклассных мероприятиях, при подготовке к ЕГЭ. А в будущем их наработки могут пригодиться в промышленности и сельском хозяйстве.— Появление центров «Точка роста» особенно важно и нужно для детей из сельских школ. Детям и родителям больше не нужно ездить в Липецк в «Кванториум», в «Сириус», чтобы получать дополнительные знания в области науки. В «Точке роста» есть всё. Есть очень хорошие учителя, которые могут дать детям такие знания, чтобы ребята без репетиторов сдали итоговые экзамены в девятом и одиннадцатом классах и в дальнейшем поступили в выбранные вузы. Есть оборудование, которое позволяет детям развиваться в науке и делать свои первые открытия, писать исследовательские работы и готовить проекты. Здесь есть всё, чтобы получать новые знания и в дальнейшем применять их на благо нашей родной Липецкой области. Причём в «Точку роста» дети могут прийти позаниматься даже летом — многие так и делают во время работы пришкольного лагеря, — отмечает директор троицкой школы Светлана Пашенцева.Всего в сельских школах области открыты 139 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Ещё 27 новых «Точек роста» появятся к 1 сентября.Также за последние пять лет отремонтировано 13 спортивных залов в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, cоздано более семт тысяч новых мест в системе дополнительного образования, открыты шесть детских технопарков «Кванториум», два центра цифрового образования детей «IT-куб». А региональная сеть цифровых площадок «IT-bit» создана в 18 районах и в Липецке — всего открыты 22 «IT-bit»-площадки.