Грузовик и «УАЗ» столкнулись под Липецком: пострадали два человека

4 июня на дорогах области зарегистрированы 22 аварии, в четырех из них есть пострадавшие.



Как сообщает областное управление ГАИ, 4 июня в Липецком районе на дороге Липецк – Данков столкнулись «УАЗ» под управлением 34-летнего водителя и грузовика «КамАЗ» с 56-летним мужчиной за рулем. В аварии получили травмы два пассажира «УАЗа», после оказания помощи они были отпущены.В Ельце на улице Коммунаров 31-летний водитель «ВАЗ-2114» сбил 68-летнюю женщину. Пенсионерка госпитализирована.В Грязях на улице Чкалова 14-летний водитель мопеда наехал на 12-летнюю велосипедистку. девочке понадобилась медицинская помощь.