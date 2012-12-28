Молодую пару с ребёнком задержали у областной детской больницы с шаром полным наркотиков
Администрация Грязинского района отклонила заявку на аренду участка из-за отсутствия копии обложки паспорта
Атмосферные фронты принесут в Липецкую область кратковременные дожди, местами град, но не собьют жару
Происшествия
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сегодня, 09:46
Грузовик и «УАЗ» столкнулись под Липецком: пострадали два человека
4 июня на дорогах области зарегистрированы 22 аварии, в четырех из них есть пострадавшие.
В Ельце на улице Коммунаров 31-летний водитель «ВАЗ-2114» сбил 68-летнюю женщину. Пенсионерка госпитализирована.
В Грязях на улице Чкалова 14-летний водитель мопеда наехал на 12-летнюю велосипедистку. девочке понадобилась медицинская помощь.
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