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Общество
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56 минут назад
Около 12 тысяч девятиклассников Липецкой области сегодня сдают экзамен по русскому языку
Экзамен является обязательным.
Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, для проведения экзаменов в регионе организован 61 пункт проведения экзаменов. На выполнение заданий отводится 3 часа 55 минут. На экзамене по русскому языку можно пользоваться орфографическим словарем. Результаты станут известны не позднее 18 июня.
Всего для получения аттестата девятиклассникам нужно сдать четыре экзамена. Это два обязательных: по русскому языку и математике, и два по выбору. Следующий экзамен — по математике пройдет 6 июня.
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