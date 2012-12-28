Около 12 тысяч девятиклассников Липецкой области сегодня сдают экзамен по русскому языку

Экзамен является обязательным.

Около 12 тысяч девятиклассников Липецкой области сегодня сдают обязательный экзамен по русскому языку.Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, для проведения экзаменов в регионе организован 61 пункт проведения экзаменов. На выполнение заданий отводится 3 часа 55 минут. На экзамене по русскому языку можно пользоваться орфографическим словарем. Результаты станут известны не позднее 18 июня.Всего для получения аттестата девятиклассникам нужно сдать четыре экзамена. Это два обязательных: по русскому языку и математике, и два по выбору. Следующий экзамен — по математике пройдет 6 июня.