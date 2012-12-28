Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанин проявил себя в Питере: лежал на улице и демонстрировал прохожим свой половой орган
Происшествия
Ночью в Липецке объявляли «желтый уровень» воздушной опасности
Происшествия
В Грязях напротив набережной «Доброберег» перевернулся катамаран с подростками
Происшествия
Сегодня в Липецке: тополиный пух несёт опасность, бесплатно выучиться на врача, в школах стало много хулиганов
Общество
Долгую драку на Соколе снял очевидец
Происшествия
К середине недели столбики термометра в Липецкой области поднимутся до +30
Погода в Липецке
23-летний шиномонтажник обокрал работодателя через 17 дней после устройства на работу
Происшествия
Два мотоциклиста погибли на дорогах области за выходные дни
Происшествия
Главе Липецка понадобился еще один заместитель
Общество
В Данковском районе обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением
Происшествия
Читать все
Липчанин проявил себя в Питере: лежал на улице и демонстрировал прохожим свой половой орган
Происшествия
В Грязях напротив набережной «Доброберег» перевернулся катамаран с подростками
Происшествия
Ночью в Липецке объявляли «желтый уровень» воздушной опасности
Происшествия
Долгую драку на Соколе снял очевидец
Происшествия
Главе Липецка понадобился еще один заместитель
Общество
23-летний шиномонтажник обокрал работодателя через 17 дней после устройства на работу
Происшествия
Два мотоциклиста погибли на дорогах области за выходные дни
Происшествия
Липецкая область заполыхала — в 16 муниципалитетах предпоследний класс пожарной опасности
Происшествия
В Данковском районе обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением
Происшествия
Около 11 тысяч девятиклассников Липецкой области сегодня сдают ОГЭ по выбору
Общество
Читать все
Происшествия
636
сегодня, 09:48
2

Два мотоциклиста погибли на дорогах области за выходные дни

Один из них получил смертельные травмы в Хлевенском районе, второй разбился под Ельцом.

За пятницу и выходные дни  на дорогах Липецкой области три человека погибли и 17 — получили травмы, сообщает УГИБДД. Среди погибших двое мотоциклистов.

Первый мотоциклист опрокинулся в кювет ночью 25 мая в селе Синдякино Хлевенского района. От полученных травм 44-летний мужчина  умер в больнице. 

В этот же день получил смертельные травмы 34-летний мотоциклист: на трассе «Дон» в Елецком районе он врезался в дорожное ограждение. 

По данным ГИБДД, среди 17 человек, получивших травмы на дорогах региона, шестеро детей и подростков.  

Вечером 24 мая в Липецке на улице Карла Маркса 34-летняя женщина за рулем «Ниссана» сбила 14-летнюю девочку на электросамокате. Девочке понадобилась медицинская помощь. 

10-летний мальчик попал под автомобиль «Фольксваген» 26 мая в Липецке. Ребенок после после оказания помощи был отпущен.

В тот же день в Липецке на улице Катукова 33-летняя женщина за рулем «Фольксвагена» допустила наезд на 12-летнего велосипедиста. Подросток получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

В селе Свишни Долгоруковского района автомобиль «ВАЗ-2110» под управлением 44-летней женщиной столкнулся с мотоцикла 14-летнего подростка. Юношу  госпитализировали.

В этот же день на улице Северной в Ельце автомобиль «Киа» с 28-летним водителем столкнулся с мопедом под управлением 14-летнего подростка. От удара мопед врезался в  «Ладу». Водитель мопеда и  его 16-летний пассажир госпитализированы.

Два автомобиля столкнулись 25 мая в Липецком районе на дороге Орел – Тамбов. В аварии получили травмы 29-летний водитель «Киа» и 35-летний водитель «Ниссана». После оказания помощи они были отпущены.

В это же день в селе Донское Задонского района 50-летний водитель «Тойоты» сбил двух женщин 87-ми и 58-ми лет. Обе получили травмы.

авария
ДТП
0
4
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
мнение
4 минуты назад
Вот именно, горе семьям! А летуны не думают о безопасности.
Ответить
Наталья
45 минут назад
Господи, какое горе в семьях!
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru