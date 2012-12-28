Два мотоциклиста погибли на дорогах области за выходные дни

Один из них получил смертельные травмы в Хлевенском районе, второй разбился под Ельцом.



За пятницу и выходные дни на дорогах Липецкой области три человека погибли и 17 — получили травмы, сообщает УГИБДД. Среди погибших двое мотоциклистов.Первый мотоциклист опрокинулся в кювет ночью 25 мая в селе Синдякино Хлевенского района. От полученных травм 44-летний мужчина умер в больнице.В этот же день получил смертельные травмы 34-летний мотоциклист: на трассе «Дон» в Елецком районе он врезался в дорожное ограждение.По данным ГИБДД, среди 17 человек, получивших травмы на дорогах региона, шестеро детей и подростков.Вечером 24 мая в Липецке на улице Карла Маркса 34-летняя женщина за рулем «Ниссана» сбила 14-летнюю девочку на электросамокате. Девочке понадобилась медицинская помощь.10-летний мальчик попал под автомобиль «Фольксваген» 26 мая в Липецке. Ребенок после после оказания помощи был отпущен.В тот же день в Липецке на улице Катукова 33-летняя женщина за рулем «Фольксвагена» допустила наезд на 12-летнего велосипедиста. Подросток получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.В селе Свишни Долгоруковского района автомобиль «ВАЗ-2110» под управлением 44-летней женщиной столкнулся с мотоцикла 14-летнего подростка. Юношу госпитализировали.В этот же день на улице Северной в Ельце автомобиль «Киа» с 28-летним водителем столкнулся с мопедом под управлением 14-летнего подростка. От удара мопед врезался в «Ладу». Водитель мопеда и его 16-летний пассажир госпитализированы.Два автомобиля столкнулись 25 мая в Липецком районе на дороге Орел – Тамбов. В аварии получили травмы 29-летний водитель «Киа» и 35-летний водитель «Ниссана». После оказания помощи они были отпущены.В это же день в селе Донское Задонского района 50-летний водитель «Тойоты» сбил двух женщин 87-ми и 58-ми лет. Обе получили травмы.