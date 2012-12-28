Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Полицейские разыскивают виновника серьезной аварии трассе Хлевное-Липецк
Происшествия
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В центральной части Липецка — большое отключение холодной воды
Общество
Липецкая вечЁрка: выборы ректора ЛГПУ, обожженные в реанимации, и когда потеплеет
Общество
Сегодня в Липецке: полгорода без воды, бразильские артисты и аргентинское танго
Общество
Дмитрий Захватаев: «Мы завершим реабилитацию Комсомольского пруда к Дню города»
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
В Ельце вынесли приговор подросткам, нападавшим на прохожих и отнимавшим сотовые телефоны
Происшествия
43-летнего забойщика скота подозревают в убийстве жены
Происшествия
«Некому их дубиной огреть!»
Общество
Читать все
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
21-летняя девушка перевела «сотруднику Центробанка» 995 000 рублей
Происшествия
«ЭкоПром-Липецк» cнова оштрафовали за отклонение от графика вывоза мусора
Общество
У «Мегаполиса» пересечение трамвайных путей с дорогой по улице Вермишева станет прямым
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
В Лебедяни достраивают одну из самых больших школ Липецкой области
Общество
В Лебедяни начинается ремонт двухкилометровой дороги
Общество
В елецкую колонию пытались перебросить шесть телефонов
Происшествия
На улице Терешковой сгорела «шестёрка»
Происшествия
При пожаре на Интернациональной эвакуировали пятерых человек
Происшествия
Читать все
В России
39
21 минуту назад

РФ увеличила экспорт крабов почти на 19%

Экспорт крабов из России вырос на 18,7 процента по итогам 2023 года.

РФ в 2023 году экспортировала 85,6 тыс. тонн крабов, что на 18,7% больше, чем в 2022 году, когда было отмечено снижение поставок за рубеж на фоне санкций, - передает "Интерфакс" со ссылкой на Ассоциацию судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

По сравнению с досанкционным 2021 годом рост составил 14,1% (с учетом переходящих остатков продукции прошлого периода).

Как отмечается в пресс-релизе, рост произошел за счет "разворота на Восток" в условиях санкционных ограничений.

По данным таможенной статистики стран АТР, на которые ссылается ассоциация, поставки крабов из России с 2021 по 2023 год выросли в 2,1 раза. В 2023 году на долю стран АТР пришлось 98% всего экспорта крабов из РФ, в то время как в 2021 году этот показатель был на уровне 54%.

Лидером остается Китай с объемом импорта 40,9 тыс. тонн российской крабовой продукции - около половины общего объема экспорта крабов из России. За два года поставки российских крабов в Китай выросли в 2,5 раза. По данным китайской статистики, доля РФ в импорте живых крабов с 2021 года не опускается ниже 65%.

В то же время рынок США испытывает трудности после закрытия для российской продукции, сообщает ассоциация на основе анализа статистических данных США. Импорт готовой продукции из краба в страну в 2023 году сократился в натуральном выражении на 17% по сравнению с 2021 годом, живых крабов - более чем в три раза. Основным поставщиком осталась Канада.
экономика
экспорт
морепродукты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru