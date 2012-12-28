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В России
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21 минуту назад
РФ увеличила экспорт крабов почти на 19%
Экспорт крабов из России вырос на 18,7 процента по итогам 2023 года.
По сравнению с досанкционным 2021 годом рост составил 14,1% (с учетом переходящих остатков продукции прошлого периода).
Как отмечается в пресс-релизе, рост произошел за счет "разворота на Восток" в условиях санкционных ограничений.
По данным таможенной статистики стран АТР, на которые ссылается ассоциация, поставки крабов из России с 2021 по 2023 год выросли в 2,1 раза. В 2023 году на долю стран АТР пришлось 98% всего экспорта крабов из РФ, в то время как в 2021 году этот показатель был на уровне 54%.
Лидером остается Китай с объемом импорта 40,9 тыс. тонн российской крабовой продукции - около половины общего объема экспорта крабов из России. За два года поставки российских крабов в Китай выросли в 2,5 раза. По данным китайской статистики, доля РФ в импорте живых крабов с 2021 года не опускается ниже 65%.
В то же время рынок США испытывает трудности после закрытия для российской продукции, сообщает ассоциация на основе анализа статистических данных США. Импорт готовой продукции из краба в страну в 2023 году сократился в натуральном выражении на 17% по сравнению с 2021 годом, живых крабов - более чем в три раза. Основным поставщиком осталась Канада.
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