Куда жаловаться на нечищеные дороги и дворы

Липчане столкнулись с множеством проблем, вызванных непрекращающимися снегопадами. В Липецке и области действуют сразу несколько «горячих линий», принимающих сообщения населения. Главное, не перепутать адресата.



Универсальный телефон Единой диспетчерской службы: 8-800-450-48-48.



Сообщения о проблемах на областных дорогах принимаются по телефону: 22-04-10, о состоянии уличной сети Липецка — по телефону диспетчерской службы МБУ «Управление благоустройства»: 57-97-20.



Телефон диспетчерской службы городского департамента общественного транспорта: 31-00-82.



О нарушениях в сфере ЖКХ можно рассказать Государственной жилищной инспекции: 22-13-16.



Жалобы на водоснабжение или водоотведение принимает диспетчерская служба «РВК-Липецк»: 23-60-48 или *6048 с мобильных телефонов.



О нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно сообщить по телефону «Светлой линии 220»: 8-800-220-0-220.



Если возникли проблемы с теплоснабжением — телефон Липецкого филиала компании «Квадра»: 30-66-66.