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Куда жаловаться на нечищеные дороги и дворы

40 2170
#горячая линия
5
Куда жаловаться на нечищеные дороги и дворы
Липчане столкнулись с множеством проблем, вызванных непрекращающимися снегопадами. В Липецке и области действуют сразу несколько «горячих линий», принимающих сообщения населения. Главное, не перепутать адресата.

Универсальный телефон Единой диспетчерской службы: 8-800-450-48-48.

Сообщения о проблемах на областных дорогах принимаются по телефону: 22-04-10, о состоянии уличной сети Липецка — по телефону диспетчерской службы МБУ «Управление благоустройства»: 57-97-20.

Телефон диспетчерской службы городского департамента общественного транспорта: 31-00-82.

О нарушениях в сфере ЖКХ можно рассказать Государственной жилищной инспекции: 22-13-16.

Жалобы на водоснабжение или водоотведение принимает диспетчерская служба «РВК-Липецк»: 23-60-48 или *6048 с мобильных телефонов.

О нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно сообщить по телефону «Светлой линии 220»: 8-800-220-0-220.

Если возникли проблемы с теплоснабжением — телефон Липецкого филиала компании «Квадра»: 30-66-66.
40 2170
#горячая линия
5

Комментарии (40)

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Липчанин

3 минуты назад
Проще супругу(супруге) они хоть с пониманием выслушуют.
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злой

6 минут назад
а где хваленый департамент недоразвития ? Где их фотоотчет об успешной уборке города?
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Коммунист

8 минут назад
Гость, прям как в СССР. Одно очковтирательство
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Боцман

8 минут назад
Толку от этих телефонов.Ну позвонил вы 32 в очереди и 30 минут вы 26 .Мне что целый день музыку слушать ? Так и решаются проблемы в городе
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Ответ

8 минут назад
1, уже освоены.
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кит

8 минут назад
Небесная канцелярия принимает жалобы в онлайн режиме !
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Гость

13 минут назад
Только доклады, фотоотчёты на бумаге, в СМИ и перед камерами мы готовы к зиме, все готово к зиме. А снег выпал и нет ни чего.
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1

14 минут назад
А куда же делись 36 млн., которые администрация дополнительно выделила на уборку снега?
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ввв

15 минут назад
Есть везунчики кто смог дозвониться по этим номерам?
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Так как есть

16 минут назад
Дед Митяй, про лопаты пишут владельцы ЖЭКов, что бы как то сбить волну справедливого возмущения, однако эти советчики забыли за что и от кого получают деньги которые просто разворовывают, а теперь на нас на жильцов и плательщиков за чей счет они живут и сваливают, обнаглели совсем !
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