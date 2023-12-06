Происшествия

30 минут назад

Ельчанка отправилась на два года в колонию за кражу на 6477 рублей из коммунальной квартиры

2 172
#кража
Ельчанка отправилась на два года в колонию за кражу на 6477 рублей из коммунальной квартиры

Подсудимая признала вину и даже возместила ущерб.

Елецкий городской суд приговорил к двум годам колонии общего режима ранее судимую 49-летнюю женщину за кражу на 6477 рублей.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина выпивала в коммунальной квартире со знакомым. Хитростью она завладела ключом от замка входной двери в комнату собутыльника и похитила оттуда сумку с инструментами за 1 513 рублей и телевизор за 4964 рубля. Общая сумма ущерба составила 6477 рублей.

Действия женщины были квалифицированы по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ как кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. Подсудимая признала вину и даже возместила ущерб. Но поскольку женщина уже привлекалась к уголовной и административной ответственности, состоит на учете с «синдромом зависимости от алкоголя 2 степени», нигде не работает и участковым характеризуется отрицательно, приговор оказался достаточно суровым. Отягчающим вину обстоятельством суд признал рецидив.
2 172
#кража

Комментарии (2)

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Где предлог ИЗ?

18 минут назад
Еле вдуплились в заголовок.
ответить

Вот так

21 минуту назад
Надо казнокрадов наказывать.
ответить
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
Бизнес

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