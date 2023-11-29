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Кабмин выделит более 245 млн рублей на поддержку медработников в сельской местности

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#медики #выплаты

Выплаты медикам получат 16 регионов.

Ряд российских регионов получат дополнительное финансирование на единовременные компенсации врачам и медицинскому персоналу за работу в сельской местности, посёлках городского типа и небольших городах. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 245 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится на сайте кабмина.

Уточняется, что средства будут направлены 16 регионам. Это Башкирия, Калмыкия, Карелия, Кабардино-Балкарская Республика, Пермский и Приморский края, а также Архангельская, Кировская, Костромская, Мурманская, Псковская, Самарская, Сахалинская, Тамбовская, Ульяновская и Ярославская области.

Принятое решение будет способствовать решению проблемы дефицита медицинских работников в сельских и отдалённых районах.

Компенсационные выплаты предоставляются медицинским работникам в рамках действующих программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Согласно правилам, врачи могут получить по 1 млн рублей, фельдшеры, акушерки и медсёстры – по 500 тысяч рублей. Если населённые пункты находятся на удалённых и труднодоступных территориях, то компенсации увеличиваются до 1,5 млн рублей и 750 тысяч рублей соответственно. Для Дальнего Востока, Крайнего Севера и регионов Арктической зоны выплаты составляют 2 млн рублей и 1 млн рублей соответственно.

Условием получения выплаты не является обязательный переезд в сельскую местность. Например, на поддержку государства могут рассчитывать выпускники медицинских колледжей и вузов, которые завершили учёбу и вернулись работать в свои населённые пункты, где зарегистрированы по месту жительства. Как и прежде, для получения компенсации медработники должны заключить договор с лечебным учреждением, обязуясь отработать там не менее пяти лет.

Всего в 2023 году в федеральном бюджете на выплаты медработникам в рамках программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" предусмотрено около 6 млрд рублей.
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#медики #выплаты

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