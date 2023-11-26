Липчанки рожают после 28-ми лет

За десять лет средний возраст матери при рождении ребенка увеличился больше, чем на год.



В последнее воскресенье ноября, которое в этом году выпадает на 26 ноября, в России отмечается День матери. Липецкстат представил цифровой портрет липецкой мамы.



В Липецкой области 610 тысяч женщин, что составляет 54% населения региона. Каждая вторая женщина находится в активном репродуктивном возрасте, то есть является или может стать матерью. В 2022 году впервые стали матерями почти три тысячи липецких женщин, что составляет 36% от общего числа рожениц. Современные женщины все чаще рожают первого ребенка в более позднем возрасте, и с каждым годом этот возраст растет. Средний возраст матери при рождении ребенка в 2022 году составил 28,7 года. В городской и сельской местности он почти одинаков. Для сравнения, десять лет назад средний возраст матери был равен 27,5 года, причем на селе мамы были моложе – 26,7 года. Самой молодой мамой в прошедшем году стала 14-летняя девочка, а самой взрослой – 47-летняя женщина. За девять месяцев 2023 года в Липецкой области родились шесть тысяч младенцев, это на 3% меньше, чем в предыдущем году. За прошедшие месяцы 79 женщин стали мамами близнецов, а трое родили тройню.



В среднем на одну женщину репродуктивного возраста (15-49 лет) в Липецкой области приходится 1,2 ребенка. Среди регионов Центрального федерального округа Липецкая область по уровню рождаемости находится на седьмом месте из 18-ти.



Первенцев чаще рожают женщины в возрасте до 29 лет (76% рожениц). Чем выше возраст матери, тем меньше доля первых детей (17% у матерей 30-44 лет). Вторых, третьих и последующих детей рожают женщины в основном в возрасте от 30 до 34 лет (37%) детей. Почти половина всех младенцев (48%) родились у женщин в возрасте от 30 до 39 лет.



Среди причин, по которым женщины откладывают материнство на более поздний срок, — желание получить образование, сделать карьеру. Около 47% детей, появившихся на свет в Липецкой области в 2022 году, рождены мамами, получившими высшее образование, причем в сельской местности 31% таких женщин, в городах — 55%.



В Липецкой области большинство детей рождается в браке (82% от общего числа рожденных в 2022 году). Вне брака в прошлом году родилось 18% от общего количества, или 1,4 тысячи детей, причем в сельской местности их доля выше, чем в городской (22% и 15%). Большинство детей —40% от числа рожденных в браке – появляется на свет в первые два года после регистрации брачного союза.

