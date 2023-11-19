Общество
20 минут назад
Прощание с Людмилой Яськовой пройдет в Христорождественском соборе
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Похоронят депутата облсовета на городском кладбище
Как сообщает пресс-служба липецкого областного совета депутатов, прощальная панихида по Людмиле Яськовой состоится во вторник, 21 ноября, в 11.00 в Христорождественском соборе Липецка. Похоронят депутата на городском кладбище, на Универсальном проезде.
Людмила Яськова скончалась на 53 году жизни, после продолжительной болезни.
Областной совет и губернатор Липецкой области выразили соболезнования семье и близким депутата.
Фото пресс-службы липецкого областного совета депутатов
Людмила Яськова скончалась на 53 году жизни, после продолжительной болезни.
Областной совет и губернатор Липецкой области выразили соболезнования семье и близким депутата.
Фото пресс-службы липецкого областного совета депутатов
437