Общество

20 минут назад

Прощание с Людмилой Яськовой пройдет в Христорождественском соборе

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#Людмила Яськова
Прощание с Людмилой Яськовой пройдет в Христорождественском соборе

Похоронят депутата облсовета на городском кладбище

Как сообщает пресс-служба липецкого областного совета депутатов, прощальная панихида по Людмиле Яськовой состоится во вторник, 21 ноября, в 11.00 в Христорождественском соборе Липецка. Похоронят депутата на городском кладбище, на Универсальном проезде.

Людмила Яськова  скончалась на 53 году жизни, после продолжительной болезни.

Областной совет и губернатор Липецкой области выразили соболезнования семье и близким депутата.

Фото пресс-службы липецкого областного совета депутатов
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#Людмила Яськова

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