Происшествия

сегодня, 15:08

По Липецку бегал голый мужчина с лопатой

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#побег из больницы #голый мужчина
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По Липецку бегал голый мужчина с лопатой

«Спринтер» задержан, и водворен в стационар

«Сегодня утром около 8 утра на улице Космонавтов, на бульваре, пробегал голый мужчина с лопатой. За ним бежал ещё один мужчина в майке и брюках. Они перебежали через дорогу на 11 микрорайон, голый размахивал лопатой, забежал во фруктовый киоск, потом выбежал замахивался на второго, залез на крышу, чем все закончилось не знаю, ушла. Вот такое было утро», написала наша читательница в паблик GOROD48 в соцсети «Вконтакте».

Информация о голом мужчине с лопатой в руках подтвердилась, это был 31-летний мужчина, сбежавший из стационара. Из какого стационара в правоохранительных органах не уточняют. Но разбил стекло в стационаре беглец все той же лопатой. А затем выпрыгнул из окна и убежал.

- Несколько сообщений о мужчине, находившемся на остановке общественного транспорта без одежды, поступило в полицию около 8 утра от очевидцев. Прибывшим на месте происшествия нарядом полиции мужчина был задержан. Установлено, что мужчина самовольно покинул стационар больницы. Полицейские доставили его в медицинское учреждение, где он продолжил лечение. По данному факту в Отделе полиции №2 по городу Липецку организовано проведение проверки. Действиям мужчины будет дана правовая оценка, сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#побег из больницы #голый мужчина
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Комментарии (3)

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СССР

27 минут назад
Явно триатлоном занимаются,это была эстофета тренеруются.!!!
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да уж

31 минуту назад
Осеннее обострение.
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valerafromsplus

37 минут назад
Осенний Марафон ))
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