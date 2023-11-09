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сегодня, 09:38
Указом Владимира Путина в Липецкой области назначены несколько судей
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Назначения — в Липецком областном, Тербунском и Чаплыгинском районных судах.
Указом Президента России № 829 от 8 ноября в Липецкой области назначено несколько судей.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, на 6-летний срок полномочий назначен заместитель председателя Липецкого областного суда Геннадий Бурков. Эту должность он занимает с 2017 года, судейский стаж составляет более 20 лет.
Судьями Липецкого областного суда назначены Людмила Кузнецова и Наталья Щедринова, ранее работавшие судьями Октябрьского районного суда Липецка.
Судьей Тербунского районного суда назначена Екатерина Палагина, судьей Чаплыгинского районного суда назначен Владислав Демин.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, на 6-летний срок полномочий назначен заместитель председателя Липецкого областного суда Геннадий Бурков. Эту должность он занимает с 2017 года, судейский стаж составляет более 20 лет.
Судьями Липецкого областного суда назначены Людмила Кузнецова и Наталья Щедринова, ранее работавшие судьями Октябрьского районного суда Липецка.
Судьей Тербунского районного суда назначена Екатерина Палагина, судьей Чаплыгинского районного суда назначен Владислав Демин.
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