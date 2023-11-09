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Указом Владимира Путина в Липецкой области назначены несколько судей

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#назначения #суд
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Указом Владимира Путина в Липецкой области назначены несколько судей

Назначения — в Липецком областном, Тербунском и Чаплыгинском районных судах.

Указом Президента России № 829 от 8 ноября в Липецкой области назначено несколько судей.

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, на 6-летний срок полномочий назначен заместитель председателя Липецкого областного суда Геннадий Бурков. Эту должность он занимает с 2017 года, судейский стаж составляет более 20 лет.

Судьями Липецкого областного суда назначены Людмила Кузнецова и Наталья Щедринова, ранее работавшие судьями Октябрьского районного суда Липецка.

Судьей Тербунского районного суда назначена Екатерина Палагина, судьей Чаплыгинского районного суда назначен Владислав Демин.
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#назначения #суд
12

Комментарии (2)

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электорат

12 минут назад
А почему не народом избранные?
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Джон Ленин

43 минуты назад
Наконец то дождались!!!!! Слава тебе господи!! Хоть теперь спать будем спокойно!!!!
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