Общество

сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: встреча с легендарным режиссёром и контрольная закупка в известном гипермаркете

2 859
#Сегодня в Липецке
1
Сегодня в Липецке: встреча с легендарным режиссёром и контрольная закупка в известном гипермаркете

Сегодня липчан ждут творческие вечера, кинопремьеры, мастер-классы, а спектакли пройдут во всех трёх липецких театрах.

Дожди

В Липецке немного похолодает – до 11-13 градусов, но главная печаль в том, что сегодня вернутся дожди. И будут приниматься весь день.

DSC0524112 — копия.jpg

Отключения света

С 8:00 до 17:00 отключат электричество на улице Задорожной, 24.

Следом с 9:00 до 17:00 пропадёт электроэнергия в домах на улицах 6-й Гвардейской дивизии, 3, 5; Жуковского, д. 4; Зоологической, 38; . Коммунистической, 11, 12, 13, 14; Краснозаводской, 5, 6, 7; Олега Кошевого, 83, 85, 87, 89; Полярной, 19; Садовой, 51; Спартака, 3, 5; проезде Ильича, 1. Полностью обесточат улицы Академика Вавилова, Новокарьерную, Смоленскую, Шевченко, проезд Шишкина.

0J2A6237 копия.jpg

Плановых отключений холодной воды сегодня не предвидится.

Пробки

В 6 утра на одной только улице Московской образовались уже 4 участка, помеченные на электронных картах желтым цветом, говорящем о первых трудностях в движении. На проспекте Победы в районе пересечения с улицей 60 лет СССР желтые заторы наблюдаются в обоих направлениях. Как говорится, это только начало. Доехать с ветерком в Липецке можно, если знать город и пользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями. Короткая утренняя рекогносцировка и без промедления – в путь пока ситуация на дорогах не поменялась. В Липецке нет и не может быть таких пробок, которые было бы невозможно объехать.

Встреча с легендой (12+)

У липчан сегодня есть уникальная возможность пообщаться с Гарри Бардиным, легендарным отечественным режиссёром-мультипликатором, автором таких мультиков, как «Летучий корабль», «Приключения Хомы», «Серый волк энд Красная Шапочка», «Гадкий утенок», «Кот в сапогах» и других.

82-летний обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, пяти премий «Ника» за лучший анимационный фильм встретится со зрителями в Липецком государственном академическом театре драмы (ул. Толстого, 1) сегодня в 12:00.

1636782692_4-hdpic-club-p-letuchii-korabl-multfilm-5.jpg

"Летучий корабль". мультик, который любят несколько поколений

А вечером в ЛГАДТ в 18:00 вновь покажут спектакль «Таланты и поклонники» по пьесе А.Островского, который впервые явили широкой публике вчера.

Пойдём в театр

Сегодня просто праздник для липецких театралов. Во всех трёх главных театрах города покажут спектакли.

В липецком драматическом театре (пл. К.Константиновой,3) публике в 18:30 явят спектакль «Мужской стриптиз» по пьесе липецкого драматурка Бориса Бужора (Медведева) – историю о пяти сталеварах, оставшихся без работы. Но в итоге решивших открыть собственное стриптиз-шоу (18+).

e56cfef810645892134a892b23d2a5b3.jpg

В Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) в 11:00 пройдёт спектакль «Мойдодыр» по произведениям К.Чуковского (0+).

Джазмены открывают сезон (6+)

Сегодня Липецкий джазовый оркестр откроем свой 23-й сезон. Праздничный концерт под названием «Классика. Джаз. Рок» состоится на сцене Областного центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а).

f1a48f98de094e36abdccb0b1daf01cf.jpg

Юбилей домристки (12+)

В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) сегодня в 19:00 состоится юбилейный концерт Веры Камбалиной, на котором эта прекрасная домристка выступит с ансамблем русских народных инструментов «Мозаика», художественным руководителем которого она является, а также с  Липецким государственным оркестром русских народных инструментов под управлением Василия Моисеенко и ансамблем Воронежского государственного института искусств «DomraNova» (художественный руководитель — профессор Галина Мисирханова).

В концерте примет участие заслуженная артистка РФ Екатерина Задонская (фортепиано). Свои сольные номера представят публике Константин Богданов (балалайка) и Галина Мисирханова (домра) и, конечно же, юбиляр — Вера Камбалина.

068-1CEJx8SbD-c.jpg


Прозвучат произведения В.А. Моцарта, Ф. Мендельсона, А. Цыганкова, П. Сарасате, А. Новикова, Е. Тростянского, Г. Шендерёва, Н. Будашкина, А. Жилинского.

Мастер-класса от известного артиста (6+)

Центральная городская библиотека имени С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) приглашает желающие сегодня в 13:00 на мастер-класс по художественному чтению «Живи мое слово». Произносить красочные монологи и читать тексты с выражением научит заслуженный артист России Виктор Зябкин, известный по многим ролям в липецких театрах.

IMG_1177 (3).JPG

Контрольная закупка (16+)

Желающие сегодня могут принять участие в квесте. Который состоится в крупном липецком магазине на улице Э.Белана. 26.

Участникам выдадут чек-лист с заданиями, согласно которому они передвигаются по гипермаркету с тележкой, попутно собирая список покупок, и решают задач Эксперты Роспотребнадзора проверят знания игроков, а также дадут советы как не допустить финансовых и потребительских ошибок, а также соблюдать культуру питания.

117-xgX8lp7jNk.jpg

Кинопремьеры

В четверг традиционно обновляют репертуар в кинотеатрах. Знакомим вас с самыми интересными новинками, увидеть которые можно будет уже сегодня.

«Человек ниоткуда». Россия, 2023. Фантастика, триллер. Режиссёр Ренат Давлетьяров (12+)

В 1960 году состоялся засекреченный запуск ракеты, предшествовавший первому полету человека в космос. Корабль космонавта Кима Кириллова получает повреждения прежде, чем успевает выйти на орбиту. Придя в себя, Ким понимает, что попал в 2023 год, и судя по всему — это его будущее. Ему сложно принять новую реальность, и он почти ничего не помнит о своей жизни до полета в космос. Единственное его воспоминание — образ девушки из прошлого, которую он встречает в современной Москве. Он знает её, а вот она его нет…

В ролях: Александр Метёлкин, Варвара Комарова, Ирина Медведева. Илья Любимов.

«Пять процентов». Россия, 2023. Комедия. Режиссёр Дмитрий Светозаров (18+)

Николай Фомич Ферапонтов — скульптор-монументалист и «классик соцреализма», который прожил жизнь далеко не безгрешную. Однако, весь успех остался в далеком прошлом, и на старости лет ему приходится сводить концы с концами, перебиваясь случайными заказами. Все меняется, когда на его пороге появляется молодой искусствовед Мясоедов и находит в подсобке картины, в которых он неожиданно узнает шедевры изобразительного искусства! Не особо представляя настоящее происхождение картин, Николай Фомич называет себя их автором, и с этого момента начинается охота за деньгами и славой.

В ролях: Юрий Стоянов, Виктор Сухоруков, Анна Захарова.

«Будика: Королева воинов». Великобритания, 2023. Исторический боевик, драма. Режиссёр Джесси Джонсон (18+)

Кельтская королева Будика правит народом иценов вместе со своим мужем Прасутагом. Когда он был предан и убит Римом, королевство Будики осталось без наследника, а римляне захватили их земли и имущество. Доведенная до безумия и полная решимости отомстить за смерть мужа и дочерей, Будика объединяет племена региона и начинает эпическую войну против могущественной Римской империи.

В ролях: Эдди Беквит, Том Беннет, Лилибет Бутанасева.

Дорогие липчане! Время бежит, остаются лишь два рабочих дня перед длинными выходными, у многих открывается второе (третье и последующие) дыхание. Но делать паузы необходимо, например – на новости. Липчанам в этом плане проще: не нужно рыскать по всему Интернету, все главные новости региона собраны в одном месте – на GOROD48. Достаточно лишь время от времени уделять «электронному имени Липецка» несколько минут, чтобы держать руку на пульсе событий и быть весьма информированным человеком. Современный липчанин обязательно читает GOROD48. Ждём вас снова и снова.

2 859
#Сегодня в Липецке
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Электорат

13 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
ответить

Безмасочник

18 минут назад
Роспотребнадзор, не нужны мне ваши советы. Отвалите от меня со своей "заботой" обо мне.
ответить
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
ОДИННАДЦАТЬ ПРИЧИН ЖИТЬ В ПАРКОВЫХ КВАРТАЛАХ
Бизнес

Еще в рубрике

Липецкая вечЁрка: коммунальные аварии, задержание колдуньи и новогодние драконы
#вечЁрка #коммунальная авария #мошенничество
4
Липецкая вечЁрка: коммунальные аварии, задержание колдуньи и новогодние драконы

вчера, 20:23

Общество
69-летнего самогонщика оштрафовали на 60 000 рублей
#алкоголь #торговля #спиртное
6
69-летнего самогонщика оштрафовали на 60 000 рублей

вчера, 20:22

Общество
Из-за аварии на сетях электроснабжения в нескольких районах Липецка возможно понижение давления воды
#коммунальная авария #отключения
9
Из-за аварии на сетях электроснабжения в нескольких районах Липецка возможно понижение давления воды

вчера, 16:39

Общество
Асфальт на Поперечном проезде продержался год и вздулся из-за аварии
#ЧП
19
Асфальт на Поперечном проезде продержался год и вздулся из-за аварии

вчера, 16:10

Общество
Маршрут № 19 изменен на время демонтажа подземного перехода
#общественный транспорт
19
Маршрут № 19 изменен на время демонтажа подземного перехода

вчера, 15:53

Общество
В Липецке наконец-то нашли подрядчика ремонта ливневки на перекрестке Неделина-Фрунзе
#ливневка
14
В Липецке наконец-то нашли подрядчика ремонта ливневки на перекрестке Неделина-Фрунзе

вчера, 14:49

Общество