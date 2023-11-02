Сегодня в Липецке: встреча с легендарным режиссёром и контрольная закупка в известном гипермаркете

Сегодня липчан ждут творческие вечера, кинопремьеры, мастер-классы, а спектакли пройдут во всех трёх липецких театрах.

В Липецке немного похолодает – до 11-13 градусов, но главная печаль в том, что сегодня вернутся дожди. И будут приниматься весь день.







Отключения света

С 8:00 до 17:00 отключат электричество на улице Задорожной, 24.

Следом с 9:00 до 17:00 пропадёт электроэнергия в домах на улицах 6-й Гвардейской дивизии, 3, 5; Жуковского, д. 4; Зоологической, 38; . Коммунистической, 11, 12, 13, 14; Краснозаводской, 5, 6, 7; Олега Кошевого, 83, 85, 87, 89; Полярной, 19; Садовой, 51; Спартака, 3, 5; проезде Ильича, 1. Полностью обесточат улицы Академика Вавилова, Новокарьерную, Смоленскую, Шевченко, проезд Шишкина.







Плановых отключений холодной воды сегодня не предвидится.

Пробки

В 6 утра на одной только улице Московской образовались уже 4 участка, помеченные на электронных картах желтым цветом, говорящем о первых трудностях в движении. На проспекте Победы в районе пересечения с улицей 60 лет СССР желтые заторы наблюдаются в обоих направлениях. Как говорится, это только начало. Доехать с ветерком в Липецке можно, если знать город и пользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями. Короткая утренняя рекогносцировка и без промедления – в путь пока ситуация на дорогах не поменялась. В Липецке нет и не может быть таких пробок, которые было бы невозможно объехать.

Встреча с легендой (12+)

У липчан сегодня есть уникальная возможность пообщаться с Гарри Бардиным, легендарным отечественным режиссёром-мультипликатором, автором таких мультиков, как «Летучий корабль», «Приключения Хомы», «Серый волк энд Красная Шапочка», «Гадкий утенок», «Кот в сапогах» и других.

82-летний обладатель Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, пяти премий «Ника» за лучший анимационный фильм встретится со зрителями в Липецком государственном академическом театре драмы (ул. Толстого, 1) сегодня в 12:00.



"Летучий корабль". мультик, который любят несколько поколений



А вечером в ЛГАДТ в 18:00 вновь покажут спектакль «Таланты и поклонники» по пьесе А.Островского, который впервые явили широкой публике вчера.

Пойдём в театр

Сегодня просто праздник для липецких театралов. Во всех трёх главных театрах города покажут спектакли.

В липецком драматическом театре (пл. К.Константиновой,3) публике в 18:30 явят спектакль «Мужской стриптиз» по пьесе липецкого драматурка Бориса Бужора (Медведева) – историю о пяти сталеварах, оставшихся без работы. Но в итоге решивших открыть собственное стриптиз-шоу (18+).







В Липецком государственном театре кукол (ул. Гагарина, 74) в 11:00 пройдёт спектакль «Мойдодыр» по произведениям К.Чуковского (0+).

Джазмены открывают сезон (6+)

Сегодня Липецкий джазовый оркестр откроем свой 23-й сезон. Праздничный концерт под названием «Классика. Джаз. Рок» состоится на сцене Областного центра культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а).







Юбилей домристки (12+)

В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) сегодня в 19:00 состоится юбилейный концерт Веры Камбалиной, на котором эта прекрасная домристка выступит с ансамблем русских народных инструментов «Мозаика», художественным руководителем которого она является, а также с Липецким государственным оркестром русских народных инструментов под управлением Василия Моисеенко и ансамблем Воронежского государственного института искусств «DomraNova» (художественный руководитель — профессор Галина Мисирханова).

В концерте примет участие заслуженная артистка РФ Екатерина Задонская (фортепиано). Свои сольные номера представят публике Константин Богданов (балалайка) и Галина Мисирханова (домра) и, конечно же, юбиляр — Вера Камбалина.







Прозвучат произведения В.А. Моцарта, Ф. Мендельсона, А. Цыганкова, П. Сарасате, А. Новикова, Е. Тростянского, Г. Шендерёва, Н. Будашкина, А. Жилинского.

Мастер-класса от известного артиста (6+)

Центральная городская библиотека имени С.Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) приглашает желающие сегодня в 13:00 на мастер-класс по художественному чтению «Живи мое слово». Произносить красочные монологи и читать тексты с выражением научит заслуженный артист России Виктор Зябкин, известный по многим ролям в липецких театрах.







Контрольная закупка (16+)

Желающие сегодня могут принять участие в квесте. Который состоится в крупном липецком магазине на улице Э.Белана. 26.

Участникам выдадут чек-лист с заданиями, согласно которому они передвигаются по гипермаркету с тележкой, попутно собирая список покупок, и решают задач Эксперты Роспотребнадзора проверят знания игроков, а также дадут советы как не допустить финансовых и потребительских ошибок, а также соблюдать культуру питания.



Кинопремьеры

В четверг традиционно обновляют репертуар в кинотеатрах. Знакомим вас с самыми интересными новинками, увидеть которые можно будет уже сегодня.

«Человек ниоткуда». Россия, 2023. Фантастика, триллер. Режиссёр Ренат Давлетьяров (12+)

В 1960 году состоялся засекреченный запуск ракеты, предшествовавший первому полету человека в космос. Корабль космонавта Кима Кириллова получает повреждения прежде, чем успевает выйти на орбиту. Придя в себя, Ким понимает, что попал в 2023 год, и судя по всему — это его будущее. Ему сложно принять новую реальность, и он почти ничего не помнит о своей жизни до полета в космос. Единственное его воспоминание — образ девушки из прошлого, которую он встречает в современной Москве. Он знает её, а вот она его нет…

В ролях: Александр Метёлкин, Варвара Комарова, Ирина Медведева. Илья Любимов.

«Пять процентов». Россия, 2023. Комедия. Режиссёр Дмитрий Светозаров (18+)

Николай Фомич Ферапонтов — скульптор-монументалист и «классик соцреализма», который прожил жизнь далеко не безгрешную. Однако, весь успех остался в далеком прошлом, и на старости лет ему приходится сводить концы с концами, перебиваясь случайными заказами. Все меняется, когда на его пороге появляется молодой искусствовед Мясоедов и находит в подсобке картины, в которых он неожиданно узнает шедевры изобразительного искусства! Не особо представляя настоящее происхождение картин, Николай Фомич называет себя их автором, и с этого момента начинается охота за деньгами и славой.

В ролях: Юрий Стоянов, Виктор Сухоруков, Анна Захарова.

«Будика: Королева воинов». Великобритания, 2023. Исторический боевик, драма. Режиссёр Джесси Джонсон (18+)

Кельтская королева Будика правит народом иценов вместе со своим мужем Прасутагом. Когда он был предан и убит Римом, королевство Будики осталось без наследника, а римляне захватили их земли и имущество. Доведенная до безумия и полная решимости отомстить за смерть мужа и дочерей, Будика объединяет племена региона и начинает эпическую войну против могущественной Римской империи.

В ролях: Эдди Беквит, Том Беннет, Лилибет Бутанасева.

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