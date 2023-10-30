Сегодня в Липецке: где в городе изменят дорожное движение, оценки учителям и вакансии ГО и ЧС

Рассказываем всё самое главное про наступивший понедельник.

Дожди уйдут

В Липецке вновь потеплеет, на этот раз до 8-10 градусов. Осадки покинут город и регион, в течение дня возможны лишь небольшие дожди. А утром и ночь – туман.







Отключения воды

Холодную воду отключат с 10:00 и до окончания ремонтных работ в домах на улицах Кривенкова, 35, 37, 39, 41; Минской, 2а, 4бк1, 4б, 7в, 17/3, 17/2, 17/1; Свиридова, 4, 6, 8а, 8, 10, 12, 14, 12а, 16; Стаханова, 56, 56/2, 58, 60; в переулке Вишнёвом, 1а.







В это же время обесточат частный сектор на улицах Верещагина. Володарского, Воровского, Даргомыжского, Депутатской, Киевской. Чкалова, в переулкеах Верхнем и Фруктовом.

Отключения света

Без электричества с 9:00 до 17:00 останутся отдельные дома на улицах Адмирала Макарова, 8; Ангарской, 31, Будённого, 8а, 38, 60б, 83; Городовикова, 11; Дзержинского, 27; Жактовской, 12, 1а, 25, 26а, 38; Исполкомовской, 7; Минской, 49а; Небесной, 10. 15; Ново-Весовой, 14в; Паровозной, 11а; Прудной, 1, 1в, 1г, 1д, 2; Рудничной, 17, 21, 25; Боевом проезде, 1.







Полностью обесточат улицы Академика Вавилова, Ботаническую, Индустриальную, Новокарьерную, Поселковую, Рябиновую, Солнечную, Ударников, Юрия Смирнова, Шевченко, проезд Шишкина, а также садоводчества «Ударник», «Липецкстрой», «Студёновское».

Пробки

Первая серьёзная пробка этой недели уже возникла на улице Терешковой, а именно – на мосту через Каменный лог (в сторону Центрального рынка). На электронной карте она примерно в 6 утра окрасилась в красный цвет. Желтых участков к тому времени в городе было уже видимо-невидимо, а это значит, что скоро Липецк встанет. Победить дорожные ловушки можно только одним способом: перед выездом в «Яндекс-пробках» или аналогичных приложениях выбрать наиболее оптимальный маршрут и постараться проскочить пока остановка не поменялась. Желаем вас никуда не опаздывать ни в понедельник, ни в течение всей недели.





Направление одностороннего движения развернётся Схема движения изменится на Тракторном. На участке улиц Краснозаводской и 6-й гвардейской дивизии в связи с демонтажем подземного перехода ограничат сквозное движение. Кроме того, здесь изменят направление одностороннего движение, транспорт пустят в сторону центра города.



Сегодня днём ещё всё будет по-старому, но начиная с 00:01 ближайшей ночи изменения вступят в силу. Промчаться через частный сектор Городища по «пьяной дороге» больше не выйдет Еще одно изменение в схеме городского движения произойдёт в центре города. На пересечении Кузнечного переулка с улицей Каменный Лог установят дорожный знак 3.1 «Въезд запрещен». Начальник Отдела ГИБДД УМВД России по Липецку Олег Володин прдчеркнул, что в последнее время резко возросло число автолюбителей, которые проезжают с Плехановского спуска на улицу Горького через частный сектор Городища. Дороги вдоль индивидуальных домовладений становятся скоростными магистралями, а это небезопасно для местных жителей.



Правда, на дороги Городища, как и прежде, останется возможность заехать с улицы Липовской. Конкурс талантов (6+) Культурных событий в первый рабочий день недели в Липецке раз, два и обчёлся. Зато у творческих людей есть возможность дерзнуть и подать заявку на участие XV Международном конкурсе Гран-при «Золотые таланты». Заявки могут подать воспитанники ДШИ и ДМШ, ученики музыкальных школ при колледжах и училищах, учащиеся средних специальных музыкальных школ, студенты средних профессиональных учреждений. Номинации: «Фортепиано», «Скрипка, виолончель», «Деревянные духовые инструменты».



Отборочный тур пройдет по видеозаписям, а конкурсные прослушивания и гала-концерт состоятся в Курске с 7 по 10 декабря. Общий премиальный фонд конкурса – 1 миллион 300 тысяч рублей. Все подробности узнаете в положении на сайте talentsgrandprix.ru, здесь же направляйте свои анкеты не позднее 23 часов 59 минут 31 октября. Выбираем лучших учителей На портале «Госуслуги» появилось новое общественное голосование, которое поможет оценить профессиональные качества педагогов. Жителям предлагается пройти опрос и рассказать, какие преподаватели, по их мнению, подают материал интереснее и понятнее, а какие не могут найти правильный подход к детям.



Высказать своё мнение может каждый по ссылке. Работа в ГО и ЧС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Липецка» объявляет приём на работу: - Специалиста отдела Единой дежурно-диспетчерской службы по обеспечению устойчивой работы системы оповещения и АПК «Безопасный город». Требования к соискателю: высшее техническое образование, опыт работы в сфере информационных технологий. - Специалиста отдела гражданской обороны. Высшее образование, опыт работы в системе ГО, силовых структурах, знание ПК.



- Главного специалиста отдела ГО. Высшее строительное образование, опыт работы в строительной отрасли, умение пользоваться ПК. - Водителя служебного автомобиля. Среднее или высшее образование, опыт работы по профессии не менее 5-ти лет. Липчане против привлечение подросток к вредному производству Еще одна новость касается рынка труда, а точнее – инициативы депутатов Татарстана, согласно которой несовершеннолетним в возрасте 16—17 лет будет разрешено трудиться на производствах с вредными или опасными условиями. Липчане идею не поддержали, против высказались трое из 4-х опрошенных SuperJob. 74% против привлечения несовершеннолетних к труду на вредных и опасных производствах. Основные доводы касаются здоровья и безопасности: «Дети и так слабые, часто болеют, и тем более невнимательные»; «Нечего молодым калечить себя, учитывая их мозги в этом возрасте»; «Вредные производства — это перебор. Неокрепший организм, рано начнут болеть, а им ещё детей рожать!».

Поддержал законопроект только каждый девятый (11%): «Раньше дети трудились наравне со взрослыми, потому инфантильности не было».



Чем старше горожане, тем чаще они против инициативы: 65% среди горожан до 34 лет и 81% среди граждан от 45 лет. Больше всего же негативных отзывов поступило от родителей самих 16-17-летних подростков: 86% из них категорически против такого использования их детей. Дорогие липчане! Впереди рабочая неделя, а за ней – аж три выходных. Одно упоминание о дополнительном выходном согревает душу и заставляет смотреть в будущее с оптимизмом. А ещё смотреть необходимо в ленту новостей, чтобы не пропустить ничего важного и полезного. Без этого сейчас никуда, предупреждён – значит, вооружен. Липчанам в этом плане повезло: рыскать по всему Интернету в поисках новостей не придётся, достаточно просто заглянуть на GOROD48. У нас вы найдёте всё что вам нужно – и новости, и качественную аналитику. Ждём вас на сайте снова и снова.











