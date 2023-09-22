21-летняя студентка перевела «сотруднику службы безопасности банка» 375 тысяч рублей

Девушку напугали тем, что мошенники пытаются оформить кредит на её имя.

19 сентября в Ельце в полицию обратилась 21-летняя студентка. Как сообщает Штаб ОМВД России по городу Ельцу, девушка рассказала, что ей позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на её имя.



Чтобы обезопасить накопления, звонивший предложил ей скачать приложение и перевести деньги на «безопасный» счет. Девушка выполнила указания, и с её банковской карты было списано 375 000 рублей.



СО ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража с банковского счета).



