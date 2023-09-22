Происшествия

44 минуты назад

21-летняя студентка перевела «сотруднику службы безопасности банка» 375 тысяч рублей

3 203
#мошенничество
1
21-летняя студентка перевела «сотруднику службы безопасности банка» 375 тысяч рублей

Девушку напугали тем, что мошенники пытаются оформить кредит на её имя.

19 сентября в Ельце в полицию обратилась 21-летняя студентка. Как сообщает Штаб ОМВД России по городу Ельцу, девушка рассказала, что ей позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на её имя.

Чтобы обезопасить накопления, звонивший предложил ей скачать приложение и перевести деньги на «безопасный» счет. Девушка выполнила указания, и с её банковской карты было списано 375 000 рублей.

СО ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража с банковского счета).

3 203
#мошенничество
1

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Что папа сказал?

17 минут назад
"Умница дочка"?
ответить

Старый житель Липецка

25 минут назад
И эти люди что то говорят про своих бабушек и дедушек, которые заряжали воду перед телевизором)))
ответить

Земляк

30 минут назад
Ё-моё.... Откуда такие деньги в эти годы?
ответить
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
50
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
Общество

Еще в рубрике

Пьяный угонщик «девятки» не справился с управлением и съехал в кювет
#угон #автомобиль
Пьяный угонщик «девятки» не справился с управлением и съехал в кювет

сегодня, 14:48

Происшествия
33-летнего липчанина обвиняют в обмане жителей Курской области по схеме «Ваш родственник попал в бед...
#мошенничество
3
33-летнего липчанина обвиняют в обмане жителей Курской области по схеме «Ваш родственник попал в бед...

сегодня, 14:15

Происшествия
Пропавшую 80-летнюю пенсионерку через трое суток нашли в 10 километрах от дома
#пропавшие без вести
2
Пропавшую 80-летнюю пенсионерку через трое суток нашли в 10 километрах от дома

сегодня, 13:28

Происшествия
Двое детей получили травмы в авариях четверга
#авария #ДТП
Двое детей получили травмы в авариях четверга

сегодня, 11:53

Происшествия
32-летний ельчанин разгрузил прицеп c шинами на трассе
#кража
5
32-летний ельчанин разгрузил прицеп c шинами на трассе

сегодня, 11:53

Происшествия
У Евгения Боровских появился двойник
#мошенничество
3
У Евгения Боровских появился двойник

сегодня, 11:39

Происшествия