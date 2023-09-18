Здоровье

сегодня, 10:08

При приготовлении грибов липчанин ошпарил причинное место

9 847
#ожог #грибы
3
При приготовлении грибов липчанин ошпарил причинное место

Врачи пытаются спасти пациента от ампутации.

17 сентября в ожоговый центр госпитализирован 42-летний липчанин, который получил глубокие ожоги III - IV степени промежности и ног, облившись грибным бульоном.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина варил грибы в огромной 10-литровой кастрюле, у кастрюли оторвались ручки, и кипящий грибной суп вылился на ноги и промежность липчанина.

Всё это произошло 15 сентября, и два дня пострадавший сидел дома и занимался самолечением. В результате началось сильное воспаление — сейчас врачи борются за то, чтобы спасти мужской половой орган от ампутации.

Медики просят липчан соблюдать осторожность в быту.
9 847
#ожог #грибы
3

Комментарии (9)

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Лиза

13 минут назад
Скорейшего выздоровления мужчине.
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Animal planet.

18 минут назад
От грибов хорошего не жди.
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888

18 минут назад
ужас ...помоги ему,Господи...
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Гостья

22 минуты назад
Люди, будьте осторожны! На женщине домашняя одежда загорелась и она обгорела, один мужчина облился смолой, получив ожоги 4 степени, у второго ручки у кастрюли с кипящими грибами отвалились. Понимаю, что случайность, но очень страшно всё это читать. А представить ещё страшнее. У меня тоже у кастрюли ручка отваливалась, правда, у пустой. Что делать, и брак бывает, и старые кастрюли теряют запас прочности. Берегите себя и будьте внимательны.
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Гарри

50 минут назад
Да. Аж мурашки по спине.
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Яша

55 минут назад
Поел грибочков.
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Гостья

56 минут назад
Инна, человек в тяжелом состоянии, на грани жизни и смерти, а вы "угораете" из-за ошибки, сделанной по невнимательности. Люди, давайте без шуток. Никому не желаю попасть в подобную ситуацию.
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Х

сегодня, 10:25
Даааа даже тут сказать нечего.проктически убил себя
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Инна

сегодня, 10:22
Угораю! ... Госпитализирована 42-летний липчанин
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