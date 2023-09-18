При приготовлении грибов липчанин ошпарил причинное место

Врачи пытаются спасти пациента от ампутации.

17 сентября в ожоговый центр госпитализирован 42-летний липчанин, который получил глубокие ожоги III - IV степени промежности и ног, облившись грибным бульоном.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчина варил грибы в огромной 10-литровой кастрюле, у кастрюли оторвались ручки, и кипящий грибной суп вылился на ноги и промежность липчанина.



Всё это произошло 15 сентября, и два дня пострадавший сидел дома и занимался самолечением. В результате началось сильное воспаление — сейчас врачи борются за то, чтобы спасти мужской половой орган от ампутации.



Медики просят липчан соблюдать осторожность в быту.