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Акционеры «Липецккурорта» оспаривают сделки по продаже питьевой галереи санатория

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#арбитражный суд
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Акционеры «Липецккурорта» оспаривают сделки по продаже питьевой галереи санатория

Заседание по делу назначено на 15 ноября.

Акционеры АО «Липецккурорт» обратились в арбитражный суд с иском о признании недействительными договоров купли-продажи питьевой галереи санатория.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в иске указано, что 30 апреля 2021 года между АО «Липецккурорт» и ООО «Санаторий Липецккурорт» заключен договор купли-продажи здания питьевой галерее площадью 431,1 квадратных метра по улице Салтыкова-Щедрина, 1. Стороны определили общую стоимость объекта в 600 тысяч рублей.

В тот же день между АО «Липецккурорт» и индивидуальным предпринимателем заключен предварительный договор, по которому стороны обязуются в будущем заключить основной договор купли-продажи той же недвижимости. По предварительному договору цена объекта составляет 8,5 миллиона рублей.

28 мая 2021 года уже между ООО «Санаторий Липецккурорт» и тем же индивидуальным предпринимателем заключен договор купли-продажи питьевой галереи по цене 7,5 миллиона рублей. Договор имеет силу передаточного акта, имущество передано покупателю.

Два акционера АО «Липецккурорт» считают, что эти сделки являются взаимосвязанными и направлены на вывод из собственности АО «Липецккурорт» актива и обратились в суд с иском о признании их недействительными.

Одновременно истцами подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрета Управлению федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области осуществлять государственную регистрацию сделок, перехода прав и обременении в отношении здания питьевой галереи. Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил данное заявление.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 15 ноября.

2 500
#арбитражный суд
1

Комментарии (2)

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Свирепый Бамбр

15 минут назад
Гость, Тут уже нечего возрождать. Новые собственники из * всё развалили и разграбили.
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Гость

37 минут назад
Все правильно. Курорт надо возродить.
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