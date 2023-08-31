Происшествия

сегодня, 16:34

53-летняя липчанка перевела мошенникам 8,9 миллиона рублей

22 2309
#мошенничество
4
53-летняя липчанка перевела мошенникам 8,9 миллиона рублей

Общение с мошенниками продолжалось 11 дней.

30 августа в полицию обратилась 53-летняя липчанка, которая перевела на счета мошенников 8 миллионов 900 тысяч рублей.

«18 августа женщине поступил необычный звонок в Телеграм от ее «начальника», который безапелляционным тоном заявил, что все дальнейшие действия строжайший секрет, и она должна исполнять все указания человека, который вскоре ей позвонит. Почти сразу поступил анонсированный звонок, и начались жёсткие указания от специалистов банковской сферы, правоохранительных органов, служб безопасности различных банков. Но все звонки, так или иначе, заканчивались требованием оформить кредит и перевести деньги. Женщине бесконечно кто-то звонил, сопровождал при походе в банк и при переводе денег. Общение продолжалось 11 дней, ровно до того момента, когда кредитные возможности жертвы иссякли», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Всего за сутки доверчивые липчане отдали мошенникам более 11 миллионов рублей. Так, 65-летняя липчанка поверила «сотруднику службы безопасности банка» и  перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей. В такую же историю поверила 75-летняя липчанка, которая перевела через банкомат 280 тысяч рублей на «защищенные» счета.

Днём раньше липчане отдали мошенникам более 3 миллионов 600 тысяч рублей, поверив псевдосотрудникам ФСБ, полиции и служб безопасности банков, а также пытаясь остановить сомнительные операции по счетам и попытки оформления кредита.
22 2309
#мошенничество
4

Комментарии (22)

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матвей

34 минуты назад
Тут мысль звучала. Банки в доле...! Биометрические данные вводят без согласия . Налицо строится мошенническая схема, и похоже опять банки будут в доле.
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Надежда

сегодня, 20:38
Недели три назад мне позвонили и сказали что якобы мужчина пытался по моей генеральной доверенности взять кредит в Москве мне на операцию, но деньги ему банк не отдал, нужна была справка с больницы. Мужчина скрылся. Меня заставляли пообщаться с сотрудниками банка, но после того как я сказала что сижу в декрете с тремя детьми сразу бросили трубку. Ради прикола позвонила на этот номер с другого телефона вместо мужчины взяла трубку девушка и не стала разговаривать. Жалко людей которые верят в этот бред.
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Не ужели

сегодня, 20:21
Нельзя отследить куда перевели? Не хотят просто! Одна шайка
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Неравнодушный

сегодня, 20:04
Всё, что нажито непосильным трудом.... Три портсигара золотых, три кожаных куртки... Мало спросили, дала бы больше. Нет ничего, спишь спокойно.
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Бабушка

сегодня, 20:01
С одной стороны гипноз, а с другой стороны 100 процентов банки в доле.
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кит

сегодня, 19:38
Вам про Фому,а вы про Ерему ! Мошенники заставили женщину взять кредиты! Это не ее накопления или сбережения !Развели ее !На 9 лямов.
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Саня

сегодня, 19:28
Трудяги, стопудово, сам раньше «жалел», скидывал чуть ли не вдвое. Теперь ни копейки ниже, мне в Пятёрочке и коммунальщики тоже скидок не делают, либо платит , либо пусть сами делают. Достали.
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Трудяги

сегодня, 19:17
А придëшь к таким ремонт делать-- будут на каждом шагу прибедняться.
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игорь

сегодня, 19:09
Animal planet., сказки
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Леший

сегодня, 19:07
Гость., ЛУЧШЕ бы мне подарили лошары
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