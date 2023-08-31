53-летняя липчанка перевела мошенникам 8,9 миллиона рублей

Общение с мошенниками продолжалось 11 дней.

30 августа в полицию обратилась 53-летняя липчанка, которая перевела на счета мошенников 8 миллионов 900 тысяч рублей.



«18 августа женщине поступил необычный звонок в Телеграм от ее «начальника», который безапелляционным тоном заявил, что все дальнейшие действия строжайший секрет, и она должна исполнять все указания человека, который вскоре ей позвонит. Почти сразу поступил анонсированный звонок, и начались жёсткие указания от специалистов банковской сферы, правоохранительных органов, служб безопасности различных банков. Но все звонки, так или иначе, заканчивались требованием оформить кредит и перевести деньги. Женщине бесконечно кто-то звонил, сопровождал при походе в банк и при переводе денег. Общение продолжалось 11 дней, ровно до того момента, когда кредитные возможности жертвы иссякли», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Всего за сутки доверчивые липчане отдали мошенникам более 11 миллионов рублей. Так, 65-летняя липчанка поверила «сотруднику службы безопасности банка» и перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей. В такую же историю поверила 75-летняя липчанка, которая перевела через банкомат 280 тысяч рублей на «защищенные» счета.



Днём раньше липчане отдали мошенникам более 3 миллионов 600 тысяч рублей, поверив псевдосотрудникам ФСБ, полиции и служб безопасности банков, а также пытаясь остановить сомнительные операции по счетам и попытки оформления кредита.

