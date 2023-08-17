Общество

сегодня, 10:48

Прокуратура наказала перевозчика за высаженную из автобуса девочку

14 1507
#транспорт
6
Прокуратура наказала перевозчика за высаженную из автобуса девочку

Инцидент случился на маршруте №8, который обслуживает МУП «Липецкпассажиртранс».

Прокуратура Левобережного района Липецка назвала незаконными действия водителя автобуса маршрута №8, который 8 июля высадил из салона 14-летнюю девочку. Она не смогла заплатить за проезд из-за сбоя работы платежного терминала.

В адрес МУП «Липецкпассажиртранс» прокуратура внесла представление с требованием неукоснительного соблюдения водителями предприятия федерального законодательства о безопасности дорожного движения, охране жизни и здоровья несовершеннолетних, потребовав также усилить контроль над эксплуатацией автоматизированной системы безналичной оплаты проезда.
14 1507
#транспорт
6

Комментарии (14)

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Липчанин

17 минут назад
Водители маршруток уже давно вошли как символ алчность и нарушителей пдд.
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Пассажир

20 минут назад
А что делать с невоспитанным детьми, которые мало того, что едут бесплатно, так ещё и ведут себя в автобусе, хлеще чем обезьяны в зоопарке??? Заходят компаниями по 5-6 человек и гогочат на весть автобус, без мата слово не услышишь. Раз стерплю, на второй буду лично выпинывать
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Павел

28 минут назад
Стали наглеть многие намеренно не пополняют баланс карт что бы ездить бесплатно даже по 13-15 лет рекомендация не высаживать есть но это не закон о том что бы возить бесплатно пусть тогда мэрия выделяет детям карты дети проедут бесплатно приложив карту а область оплатит перевозчикам поездку.
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Алекс

32 минуты назад
Водитель автобуса, тебе что ребенка довезти особый труд уж за детей и стариков разговоры даже вести не стоит
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Липа

35 минут назад
Знакомых запускают даже себе в кабину, а детей вышвыривают
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Вождь аула

35 минут назад
Какое зверское ,бессердечное наказание.Просто варвары.
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Александр

52 минуты назад
Уважаемые журналисты!!! Некоторое время назад была стоять о выброшеном пакете с мусором на проезжую часть на площади Победы. Интрига до сих пор весит в воздухе! Какова судьба нарушителя?
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Водитель автобуса

53 минуты назад
А если карта в стопе, пусть родителей под суд отдают
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А ГДЕ НАКАЗАНИЕ ???

57 минут назад
То, что представление внесла прокуратура мы видим, это и есть наказание ??? Вы че там прикалываетесь ???
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Кирилл Кушнир

сегодня, 11:18
А можно ли наказать перевозчиков за пропуски рейсов? 24-тый маршрут как издевался, так и издевается. Возьмем вчера, где рейс с Сырскоко на 22: 32 его просто не было. И не конца, не края нет пропускам рейсов. Мало того, что закрыли N24а, а N346 не продлили на Сырский, так еще умудрились продлить время работы N324. Теперь автобусы отлучаются на N324 и постоянный недовыпуск на N24.
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