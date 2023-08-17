Прокуратура наказала перевозчика за высаженную из автобуса девочку

Инцидент случился на маршруте №8, который обслуживает МУП «Липецкпассажиртранс».

Прокуратура Левобережного района Липецка назвала незаконными действия водителя автобуса маршрута №8, который 8 июля высадил из салона 14-летнюю девочку. Она не смогла заплатить за проезд из-за сбоя работы платежного терминала.



В адрес МУП «Липецкпассажиртранс» прокуратура внесла представление с требованием неукоснительного соблюдения водителями предприятия федерального законодательства о безопасности дорожного движения, охране жизни и здоровья несовершеннолетних, потребовав также усилить контроль над эксплуатацией автоматизированной системы безналичной оплаты проезда.

