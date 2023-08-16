Сегодня в Липецке: четыре автобусных маршрута поедут по-новому, липчане полюбили китайский автопром

Рассказываем всё самое главное про наступивший вторник.
На улице без изменений
Удивительное дело: на этой неделе погода в Липецке ни разу не менялась. Третий день подряд температура будет 26-28 градусов, а главное – без осадков.
Отключения воды
В связи с проведением ремонтных работ с 10:00 до 20:00 холодную воду отключат на улицах Космонавтов, 56а; Большие ключи, 41, а также в частном секторе улиц Большие Ключи, Кузнечной, Ленина, Лесной, Набережной, Пушкина, Трудовой.
Отключения света
Ремонтировать сегодня будут и электросети, из-за чего с 9:00 до 17:00 не будет света на Гражданской, 1 и на улицах Вавилова, Механизаторов, Писарева, Тельмана, Шевченко.
С 10:00 до 17:00 погрузятся во мрак жители 15-й микрорайона, 34. А с 13:00 до 17:00 полностью обесточат улицы Добровскую, Железногорску. Патриотическую.
Пробки
С раннего утра в Липецке начинают собираться заторы, но нет такой пробки, которую нельзя было бы объехать. Для этого нужно лишь немного знать город и перед выездом заглянуть в «Яндекс-Пробки» или аналогичное приложение, чтобы подобрать оптимальный маршрут. Желаем вам никогда никуда не опаздывать.
Изменения коснутся автобусов №№ 2, 33а, в также маршруток 302, 346. В связи с ремонтом теплотрассы на улице И.Франко с 9:30 до 16:00 их движение будет временно сокращено и осуществляться лишь до остановочного пункта «площадь Горского». Ограничения продлятся до 29 августа.
Мастер-классы в Керамокластере
Керамокрастер на Студёновской, 39б сегодня приглашает на два мастер-класса.
В 12:00 народный мастер с 20-летний стажем Ирина Беликова приглашает на занятие «Традиционная среда» (6+). Каждый ученик сможет своими руками создать настоящий изразец/панно по романовским сюжетам или с растительным орнаментом. На занятиях участники познакомятся со всеми этапами изготовления изразцов: от рисования эскизов до финальной росписи.
А в 18:00 художник, преподаватель, лауреат всероссийских конкурсов изобразительного и декоративно-прикладного искусства Яна Ищенко проведёт урок «Фруктовница на ножках» (6+).
Мастер познакомит участников с техникой лепки из пласта, а также с тонкостями работы ангобами – красками на основе глины.
Необходима предварительная запись по телефону +7 (901) 910-13-10. Можно позвонить или оставить сообщение в WhatsApp, Telegram.
Живое слово(12+)
А Липецкая универсальная научная библиотека (ул. Кузнечная, 2) приглашает сегодня на интеллектуальную игру «Живое слово мудрости народной». Квиз в малом зале начнётся в 13:00.
Участники смогут попробовать свои силы в командной интеллектуальной игре по мотивам русского фольклора, народных сказок и их советских экранизаций. Гостям предстоит пройти три тура по три раунда. Первый этап посвящен народному быту, загадкам и пословицам. В следующем музыкальном туре командам потребуется знание русских старинных песен. В третьем туре — «Сказка ложь, да в ней намек» — ведущие предложат участникам видеовопросы по экранизациям сказок «Финист — Ясный сокол», «Морозко», «Огонь, вода и медные трубы», «Марья-искусница».
Приходить можно как целыми командами, так и по отдельности – из игроков одиночек составят сборную прямо на месте. Приз за победу роскошен – блокноты.
Сегодня стартует прием заявок на участие в программе благоустройства
С сегодняшнего дня начинается приём заявок на участие в программе благоустройства дворовых территорий «Мой двор» в 2024 году.
По этой программе уже многие липчане добились облагораживания территории, прилегающей к их домам – высадки деревьев, установки спортивных площадок и т.д. Одно из главных условий участия в программе – согласие жильцов на софинансирование проекта в размере хотя бы покрывающем 1 процент то общих расходов. Для этого необходим протокол общего собрания жильцов дома. Все остальное может взять на себя бюджет. Таким способом департамент развития территорий определяет действительно неравнодушных граждан, которые хотят улучшить облик города или хотя бы собственный вид из окна.
Желающим благоустроить свой двор в 2024 году необходимо обратиться в отдел благоустройства территории по телефону +7 (901) 910-66-71. Там с 9.00 до 17.30 специалисты проконсультируют по основным вопросам.
День памяти Элвиса
А ещё сегодня отмечают день памяти Элвиса Пресли. 16 августа 1977 года он скончался в Мемфисе (штат Теннеси, США) в возрасте 42 лет. До этого скорбного дня во всём мире было продано более 500 миллионов его пластинок, а всего через 7 лет цифра возросла вдвое – такого не удавалось никуому.
списке 50 величайших исполнителей всех времён по версии журнала Rolling Stone Элвис находится на третьем месте после «Битлз» и Боба Дилана.
Так что сегодня не забудьте поставить «Can't Help Falling in Love», «Jail House Rock», «Blue Christmas» или любую другую из бессмертных песен.
Китайский автопром
Почти половина всех новых автомобилей, проданных в России в 2023 году, была произведена в Китае. По данным «Авито», январе-июне 2023 года на долю автомобилей китайских брендов пришлось 46,8% предложения новых автомобилей. Годом ранее китайцы продавали лишь 11,6% авто в нашей стране.
На втором месте чудеса отечественного автопрома, но они в два раза уступают «китайцам». «Лады» и проч. Взяли 22,4% на авторынке. Год назад у них было 13,6%. На третьем месте японские бренды. Их доля в структуре предложения новых автомобилей в январе-июне 2023 года – 12,6%, в аналогичный период прошлого года – 18%.
Выпали из тройки южнокорейские производители – 12% (год назад 25%), на пятое место спустились «немцы» - 4% (год назад – 16,4%). Автомобили других стран не дотягивают и до процента – Франции, Чехии, Великобритании. Настоящие американские машины могут позволить себе лишь 0,6 % покупателей (год назад – 1,1%.
Дорогие липчане! Где бы вы не находились, на работе или на отдыхе, нужно не забывать уделять внимание и новостям. Липчанам в этом плане повезло: всё самое интересное и полезное собрано в одном месте – на GOROD48. Чаще заходите на сайт, интересуйтесь событиями вокруг и высказывайте свое мнение в комментариях. Начать можете прямо с этой подборки. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.
Электорат