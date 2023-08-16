Сегодня в Липецке: четыре автобусных маршрута поедут по-новому, липчане полюбили китайский автопром

Рассказываем всё самое главное про наступивший вторник.

На улице без изменений

Удивительное дело: на этой неделе погода в Липецке ни разу не менялась. Третий день подряд температура будет 26-28 градусов, а главное – без осадков.







Отключения воды

В связи с проведением ремонтных работ с 10:00 до 20:00 холодную воду отключат на улицах Космонавтов, 56а; Большие ключи, 41, а также в частном секторе улиц Большие Ключи, Кузнечной, Ленина, Лесной, Набережной, Пушкина, Трудовой.







Отключения света

Ремонтировать сегодня будут и электросети, из-за чего с 9:00 до 17:00 не будет света на Гражданской, 1 и на улицах Вавилова, Механизаторов, Писарева, Тельмана, Шевченко.







С 10:00 до 17:00 погрузятся во мрак жители 15-й микрорайона, 34. А с 13:00 до 17:00 полностью обесточат улицы Добровскую, Железногорску. Патриотическую.

Пробки

С раннего утра в Липецке начинают собираться заторы, но нет такой пробки, которую нельзя было бы объехать. Для этого нужно лишь немного знать город и перед выездом заглянуть в «Яндекс-Пробки» или аналогичное приложение, чтобы подобрать оптимальный маршрут. Желаем вам никогда никуда не опаздывать.



