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Липецкая вечЁрка: шашлыки в Молодежном парке, спасение рыбаков и босиком по Гагарина
Сегодня, 4 августа, стало известно, когда в Молодежном парке появится зона барбекю, инспекторы спасли троих рыбаков, и на улице Гагарина горожанин решил прогуляться по проезжей части.
Но самое интересное и долгожданное — зона барбекю будет только к новогодним праздникам. Хотя места для мангалов уже есть, осталось установить беседки разного размера для двух-трех человек или большой компании. А так же бетонные столы.
Проектом занимается сын липецкого «рыбного короля» Александра Павлова Павел. Он уточнил, что в мангальной зоне можно будет и самостоятельно готовить, и получить полный пакет кейтеринговых услуг.
— Неужели сейчас нельзя поставить 20 мангалов, на НЛМК попросите рабочих, за один день поставят и зальют бетоном, что же какие-то трудности постоянные, ждать Китайского Нового Года. Хватит тендерить! — недоволен сроками Веселый.
— Самое время для шашлыков, Зима, тихо падает снег и ты в ватнике с вилкой в руке в одной и стаканом в другой. Красота. Передайте еще привет за обалденные велосипедные дорожки на улицах Плеханова и Зегеля, такого столпотворения я не знал никогда, одни велосипедисты туда-сюда, туда-сюда, аж в глазах рябит, — поделился впечатлениями Арканзас.
— Какие-то негативщики собрались, здорово, что у нас мэрия смотрит в будущее, идея отличная, и Липецк все больше и больше превращается в зеленый город, спасибо за это нашей администрации! — оптимистично заметил Михаил.
Спасатели на Матырском водохранилище достали из воды троих рыбаков. У них перевернулась лодка, а до берега было не меньше полукилометра. Один из пострадавших сумел набрать 112. И все закончилось благополучно.
В областном управлении государственной противопожарной спасательной службы уточнили, что с начала купального сезона спасли уже 35 человек. А 25 утопающих вытащили из воды добровольцы.
Липчанин сегодня решил прогуляться. Нормальное желание, но местом для прогулки он зачем-то выбрал проезжую часть. Шел по разделительной полосе аккурат перед двумя автобусами. Хорошо, что водители вовремя среагировали.
Очевидцы предположили, что гражданин перегрелся, а точную причину пообещали выяснить полицейские. Они уже внимательно изучают видео.
— Раньше помогали, а сейчас снимают видео и выкладывают в сети, — недовольно заметил god’s.
— god’s, чем вы ему поможете? Раньше таких в Плеханово или в Елец отправляли на лечение, а сейчас медицину оптимизировали, а этих отправили по домам, — ответил ему Прохожий.
Завтра будет еще жарче. Синоптики днем в Липецке прогнозируют до +31 градуса. Хороших выходных! И будьте внимательны на воде, а также предпримите меры для того, чтобы не обгореть и не получить солнечный удар.
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