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39 минут назад

Липецкая вечЁрка: шашлыки в Молодежном парке, спасение рыбаков и босиком по Гагарина

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#вечЁрка #барбекю #рыбаки #босиком
Липецкая вечЁрка: шашлыки в Молодежном парке, спасение рыбаков и босиком по Гагарина

Сегодня, 4 августа, стало известно, когда в Молодежном парке появится зона барбекю, инспекторы спасли троих рыбаков, и на улице Гагарина горожанин решил прогуляться по проезжей части.

Самый молодой парк города — Молодежный медленно, но верно благоустраивается. К 1 сентября за 54,2 миллиона бюджетных рублей в парке должны появиться пешеходные и велодорожки, а также освещение. Это второй этап благоустройства, первый закончился в 2020 году.

Но самое интересное и долгожданное — зона барбекю будет только к новогодним праздникам. Хотя места для мангалов уже есть, осталось установить беседки разного размера для двух-трех человек или большой компании. А так же бетонные столы.

Проектом занимается сын липецкого «рыбного короля» Александра Павлова Павел. Он уточнил, что в мангальной зоне можно будет и самостоятельно готовить, и получить полный пакет кейтеринговых услуг.

— Неужели сейчас нельзя поставить 20 мангалов, на НЛМК попросите рабочих, за один день поставят и зальют бетоном, что же какие-то трудности постоянные, ждать Китайского Нового Года. Хватит тендерить! — недоволен сроками Веселый.

— Самое время для шашлыков, Зима, тихо падает снег и ты в ватнике с вилкой в руке в одной и стаканом в другой. Красота. Передайте еще привет за обалденные велосипедные дорожки на улицах Плеханова и Зегеля, такого столпотворения я не знал никогда, одни велосипедисты туда-сюда, туда-сюда, аж в глазах рябит, — поделился впечатлениями Арканзас.

— Какие-то негативщики собрались, здорово, что у нас мэрия смотрит в будущее, идея отличная, и Липецк все больше и больше превращается в зеленый город, спасибо за это нашей администрации! — оптимистично заметил Михаил.

Спасатели на Матырском водохранилище достали из воды троих рыбаков. У них перевернулась лодка, а до берега было не меньше полукилометра. Один из пострадавших сумел набрать 112. И все закончилось благополучно.

В областном управлении государственной противопожарной спасательной службы уточнили, что с начала купального сезона спасли уже 35 человек. А 25 утопающих вытащили из воды добровольцы.

Липчанин сегодня решил прогуляться. Нормальное желание, но местом для прогулки он зачем-то выбрал проезжую часть. Шел по разделительной полосе аккурат перед двумя автобусами. Хорошо, что водители вовремя среагировали.



Очевидцы предположили, что гражданин перегрелся, а точную причину пообещали выяснить полицейские. Они уже внимательно изучают видео.

— Раньше помогали, а сейчас снимают видео и выкладывают в сети, — недовольно заметил god’s.

— god’s, чем вы ему поможете? Раньше таких в Плеханово или в Елец отправляли на лечение, а сейчас медицину оптимизировали, а этих отправили по домам, — ответил ему Прохожий.

Завтра будет еще жарче. Синоптики днем в Липецке прогнозируют до +31 градуса. Хороших выходных! И будьте внимательны на воде, а также предпримите меры для того, чтобы не обгореть и не получить солнечный удар.
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#вечЁрка #барбекю #рыбаки #босиком

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