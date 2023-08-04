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12 минут назад
Президент РФ подписал закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет
В июле Совет Федерации одобрил закон об увеличении верхней границы призывного возраста срочной службы в России до 30 лет.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий, что призыву на срочную службу будут подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, верхняя граница призывного возраста в РФ повышается на три года - с 27 до 30 лет. Нижняя граница при этом остается неизменной.
Этим же законом устанавливается возможность заключения контрактов с призывниками на срок не менее года (но не ранее, чем за месяц до истечения срока службы). Люди, которым исполнится 27 лет до конца этого года, под расширение призыва не попадают.
Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.
Ранее данный закон одобрили депутаты Госдумы РФ и сенаторы Совета федерации. Изначально законопроект о повышении призывного возраста предполагал поэтапное повышение как нижней, так и верхней границы – до 21 и 30 лет соответственно. Ко второму чтению в Госдуме в документ были внесены поправки, в соответствии с которыми нижнюю границу призывного возраста было решено не повышать, - пишет "Ъ".
Согласно документу, верхняя граница призывного возраста в РФ повышается на три года - с 27 до 30 лет. Нижняя граница при этом остается неизменной.
Этим же законом устанавливается возможность заключения контрактов с призывниками на срок не менее года (но не ранее, чем за месяц до истечения срока службы). Люди, которым исполнится 27 лет до конца этого года, под расширение призыва не попадают.
Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.
Ранее данный закон одобрили депутаты Госдумы РФ и сенаторы Совета федерации. Изначально законопроект о повышении призывного возраста предполагал поэтапное повышение как нижней, так и верхней границы – до 21 и 30 лет соответственно. Ко второму чтению в Госдуме в документ были внесены поправки, в соответствии с которыми нижнюю границу призывного возраста было решено не повышать, - пишет "Ъ".