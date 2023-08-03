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В Добринке оштрафовали рыбака-браконьера

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#браконьерство #рыбалка
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В Добринке оштрафовали рыбака-браконьера

Мужчина попался с 15-метровой сетью.

В Добринке суд оштрафовал на 2000 рублей 67-летнего браконьера. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, 4 апреля мужчина 15-метровой сетью ловил рыбу в реке Чамлык.

Также принято решение о конфискации сети, поскольку правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна при любительском и спортивном рыболовстве запрещено применение сетей всех типов.

Фото -  vk.com/ohotnadzor48
259
#браконьерство #рыбалка
3

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