Происшествия
27 минут назад
На улице Молодежной горела квартира
Пожарные успели отстоять соседнее жилье.
Днем 3 июля на улице Молодежной села Верхнее Казачье Задонского района горела квартира двухэтажном восьмиквартирном доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
Огонь повредил внутреннюю отделку квартиры и вещи на площади четыре квадратных метра. Также пожарные успели отстоять соседнее жилье. С огнем боролись четыре пожарных расчета.
В этот же день в Сселках закоротило электрощиток на улице Покровской, а в селе Талицкий Чамлык Добринского района горела трава на площади сто квадратных метров. Ранее сообщалось о сгоревшей бане в селе Становое.
Огонь повредил внутреннюю отделку квартиры и вещи на площади четыре квадратных метра. Также пожарные успели отстоять соседнее жилье. С огнем боролись четыре пожарных расчета.
В этот же день в Сселках закоротило электрощиток на улице Покровской, а в селе Талицкий Чамлык Добринского района горела трава на площади сто квадратных метров. Ранее сообщалось о сгоревшей бане в селе Становое.