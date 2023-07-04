Происшествия

27 минут назад

На улице Молодежной горела квартира

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#МЧС #пожар
На улице Молодежной горела квартира

Пожарные успели отстоять соседнее жилье.

Днем 3 июля на улице Молодежной села Верхнее Казачье Задонского района горела квартира двухэтажном восьмиквартирном доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Огонь повредил внутреннюю отделку квартиры и вещи на площади четыре квадратных метра. Также пожарные успели отстоять соседнее жилье. С огнем боролись четыре пожарных расчета.

В этот же день в Сселках закоротило электрощиток на улице Покровской, а в селе Талицкий Чамлык Добринского района горела трава на площади сто квадратных метров. Ранее сообщалось о сгоревшей бане в селе Становое.
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#МЧС #пожар

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