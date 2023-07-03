Общество

20 минут назад

Апелляционный суд признал взявшегося благоустроить территорию у Центра допобразования подрядчика недобросовестным

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#УФАС #благоустройство
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Апелляционный суд признал взявшегося благоустроить территорию у Центра допобразования подрядчика недобросовестным

И подтвердил решение Липецкого УФАС и Арбитражного суда.

Апелляционный суд признал подрядчика, взявшегося благоустроить территорию у Центра дополнительного образования Липецкой области, законно включённым в реестр недобросовестных.

Напомним, в Липецкое УФАС поступила жалоба на подрядчика от «Центра дополнительного образования Липецкой области». Заказчик заключил с ООО «Проект № 1» контракт на благоустройство и озеленение территории центра. Однако подрядчик так и не приступил к выполнению работ, ссылаясь на необходимость составления дополнительной сметы расходов по уборке строительного мусора.

Компания должна была приступить к работам 1 июня 2022 года, а завершить — 31 октября 2022 года. Но подрядчик обязательства не выполнил даже после получения претензии от заказчика, и 12 июля 2022 года заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от контракта, а после Центр допобразования обратился в УФАС и потребовал включить подрядчика в реестр недобросовестных.

Арбитражный суд Липецкой области признал решения Центра допобразования о расторжении контракта и Липецкого УФАС России о включении компании в реестр недобросовестных подрядчиков законными.

Как сообщает пресс-служба УФАС России, антимонопольный орган установил, что спорные работы были предусмотрены как условиями контракта, так и включены в сметные расчеты, а значит заранее известны подрядчику. Подписав контракт, ООО «Проект № 1» выразило готовность исполнить обязательства за ту цену и в те сроки, которые были обоюдно согласованы сторонами. При этом объективных причин, препятствовавших началу выполнения работ, у общества не было. Таким образом, подрядчик не проявил должной добросовестности и осмотрительности для исполнения взятых на себя обязательств. УФАС включил ООО «Проект № 1» в реестр недобросовестных.
Сначала суд первой инстанции, а затем и апелляционный суд подтвердили выводы антимонопольного органа.

«В отказе ООО «Проект № 1» от выполнения работ, «мотивированным необходимостью учета в проектно-сметной документации дополнительных работ в виде перевозки и утилизации строительного мусора с целью увеличения цены контракта, усматривается очевидное отклонение участника гражданского оборота от добросовестного поведения», — говорится в постановлении суда.
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#УФАС #благоустройство
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