Взявшегося благоустроить территорию у Центра дополнительного образования подрядчика включили в реестр недобросовестных

ООО «Проект №1» заключило контракт на выполнение работ по благоустройству и озеленению территории у Центра дополнительного образования, но потом контракт был расторгнут.

Арбитражный суд признал законным решение Липецкого УФАС России о включении ООО «Проект №1» в реестр недобросовестных подрядчиков.



В арбитражный суд обратилась компания «Проект №1», которая оспаривала решения УФАС по Липецкой области о включении в реестр недобросовестных подрядчиков и «Центра дополнительного образования Липецкой области об отказе от исполнения контракта.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, ООО «Проект №1» заключило контракт на выполнение работ по благоустройству и озеленению территории у Центра дополнительного образования. Компания должна была приступить к работам 1 июня 2022 года, а завершить - 31 октября 2022 года. Но подрядчик обязательства не выполнил даже после получения претензии от заказчика, и 12 июля 2022 года заказчиком было принято решение об одностороннем отказе от контракта, а после Центр допобразования обратился в УФАС и потребовал включить подрядчика в реестр недобросовестных.



Арбитражный суд Липецкой области признал решения Центра допобразования о расторжении контракта и Липецкого УФАС России о включении компании в реестр недобросовестных подрядчиков законными.



Решение суда ещё не вступило в силу.