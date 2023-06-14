36 минут назад
Застройщик трущоб Тракторного расселит и жителей улицы Радиаторной
Администрация Липецка утвердила проект комплексного развития несмежных территорий жилой застройки в квартале улиц Краснознаменной, Молодежной, Бачурина, 6-й Гвардейской Дивизии и в районе улицы Радиаторной. Он будет реализован в случае, если заинтересует застройщиков. При этом победитель торгов на реализацию проекта КТР должен расселить не только пять аварийных домов в поселке Тракторостроителей, но и 11 домов улицы Радиаторной.
16 домов будут расселены по адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019-2023 годы», еще пять — признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции — должен расселить застройщик.
Кроме того, потенциальный застройщик обязан расселить и 11 домов на улице Радиаторной: №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Напомним, торги на право комплексной застройки этого района не состоялись, так как все потенциальные застройщики пришли к выводу о нерентабельности проекта. В низине, на которой находится улица Радиаторная, необходимы дорогостоящие мероприятия по водопонижению и водоотведению.
«Поскольку дома на улице Радиаторной давно являются непригодными для проживания, а их собственники неоднократно обращались с запросами на переселение, муниципалитет воспользовался возможностью объединить в один контракт мероприятия по двум территориям и принял решение о возложении обязанностей на застройщика, который будет развивать район ЛТЗ, расселить с улицы Радиаторной аварийные и ветхие МКД», — рассказали в мэрии Липецка.
Расселить аварийные дома в районе Тракторного, признанные таковыми до 2017 года, планируется до конца 2023 года. Остальные дома будут расселяться в соответствии с графиком, застройщика. Сроки строительства также будут определены застройщиком в соответствии с разработанным проектом планировки территории.
Сроки расселения домов на Радиаторной будут определены по согласованию с мэрией.
Фото: пресс-служба администрации Липецка
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