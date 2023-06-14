Застройщик трущоб Тракторного расселит и жителей улицы Радиаторной

Администрация Липецка утвердила проект комплексного развития несмежных территорий жилой застройки в квартале улиц Краснознаменной, Молодежной, Бачурина, 6-й Гвардейской Дивизии и в районе улицы Радиаторной. Он будет реализован в случае, если заинтересует застройщиков. При этом победитель торгов на реализацию проекта КТР должен расселить не только пять аварийных домов в поселке Тракторостроителей, но и 11 домов улицы Радиаторной.





16 домов будут расселены по адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019-2023 годы», еще пять — признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции — должен расселить застройщик.



Кроме того, потенциальный застройщик обязан расселить и 11 домов на улице Радиаторной: №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Напомним, торги на право комплексной застройки этого района



«Поскольку дома на улице Радиаторной давно являются непригодными для проживания, а их собственники неоднократно обращались с запросами на переселение, муниципалитет воспользовался возможностью объединить в один контракт мероприятия по двум территориям и принял решение о возложении обязанностей на застройщика, который будет развивать район ЛТЗ, расселить с улицы Радиаторной аварийные и ветхие МКД», — рассказали в мэрии Липецка.



Расселить аварийные дома в районе Тракторного, признанные таковыми до 2017 года, планируется до конца 2023 года. Остальные дома будут расселяться в соответствии с графиком, застройщика. Сроки строительства также будут определены застройщиком в соответствии с разработанным проектом планировки территории.



Сроки расселения домов на Радиаторной будут определены по согласованию с мэрией.



Фото: пресс-служба администрации Липецка По проекту комплексного развития, на площади в 6,6 га предполагается строительство жилого комплекса из домов высотностью до 20 этажей. Находящиеся на этой территории 21 дом: №№ 14, 20, 22 по улице 6-ой Гвардейской дивизии, Бачурина, 4, 6, Краснознаменной, 15, 19, 17, 11, 13, Клавдии Шаталовой, 2, 2а, 3, 1, 10, 10а, Молодежной, 1, 3, 7, 11, 15, должен быть расселен.16 домов будут расселены по адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2019-2023 годы», еще пять — признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции — должен расселить застройщик.Кроме того, потенциальный застройщик обязан расселить и 11 домов на улице Радиаторной: №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Напомним, торги на право комплексной застройки этого района не состоялись , так как все потенциальные застройщики пришли к выводу о нерентабельности проекта. В низине, на которой находится улица Радиаторная, необходимы дорогостоящие мероприятия по водопонижению и водоотведению.«Поскольку дома на улице Радиаторной давно являются непригодными для проживания, а их собственники неоднократно обращались с запросами на переселение, муниципалитет воспользовался возможностью объединить в один контракт мероприятия по двум территориям и принял решение о возложении обязанностей на застройщика, который будет развивать район ЛТЗ, расселить с улицы Радиаторной аварийные и ветхие МКД», — рассказали в мэрии Липецка.Расселить аварийные дома в районе Тракторного, признанные таковыми до 2017 года, планируется до конца 2023 года. Остальные дома будут расселяться в соответствии с графиком, застройщика. Сроки строительства также будут определены застройщиком в соответствии с разработанным проектом планировки территории.Сроки расселения домов на Радиаторной будут определены по согласованию с мэрией.