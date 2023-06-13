28-летний липчанин украл из комиссионки девять мобильных телефонов

Мужчина получил 4,5 года колонии строгого режима.

28-летнему неоднократно судимому липчанину вынесли приговор за кражу телефонов из комиссионного магазина и покушение на кражу из гипермаркета.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в одном из комиссионных магазинов Липецка мужчина воспользовался тем, что продавец занят обслуживанием клиентов, и в это время вскрыл стеклянную витрину, откуда украл девять мобильных телефонов на общую сумму 32 500 рублей. Телефоны он при этом рассовал по своим карманам.



Спустя два месяца этот же липчанин договорился со знакомым о совершении кражи из гипермаркета. Вдвоем мужчины сложили в рюкзак шоколад и шампанское и попытались выйти из магазина, не оплатив товары на 2 970 рублей, но были задержаны охранниками.



В результате липчанина приговорили за эти два случая к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а с учётом ранее назначенного и неотбытого наказания ему дали 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.