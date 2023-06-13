Происшествия

55 минут назад

28-летний липчанин украл из комиссионки девять мобильных телефонов

232
#кража
1
28-летний липчанин украл из комиссионки девять мобильных телефонов

Мужчина получил 4,5 года колонии строгого режима.

28-летнему неоднократно судимому липчанину вынесли приговор за кражу телефонов из комиссионного магазина и покушение на кражу из гипермаркета.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в одном из комиссионных магазинов Липецка мужчина воспользовался тем, что продавец занят обслуживанием клиентов, и в это время вскрыл стеклянную витрину, откуда украл девять мобильных телефонов на общую сумму 32 500 рублей. Телефоны он при этом рассовал по своим карманам.

Спустя два месяца этот же липчанин договорился со знакомым о совершении кражи из гипермаркета. Вдвоем мужчины сложили в рюкзак шоколад и шампанское и попытались выйти из магазина, не оплатив товары на 2 970 рублей, но были задержаны охранниками.

В результате липчанина приговорили за эти два случая к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, а с учётом ранее назначенного и неотбытого наказания ему дали 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
232
#кража
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
147
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

Еще в рубрике

38-летнего липчанина обвиняют в жестоком избиении двоих мужчин, одно оказалось смертельным
#побои #конфликт
4
38-летнего липчанина обвиняют в жестоком избиении двоих мужчин, одно оказалось смертельным

сегодня, 15:37

Происшествия
Липецкие полицейские возбудили дело о занятии высшего положения в преступной иерархии
#криминальная иерархия
7
Липецкие полицейские возбудили дело о занятии высшего положения в преступной иерархии

сегодня, 15:12

Происшествия
На улице Артёмова неизвестные повредили автомобиль «Додж Калибер»
#автомобиль #хулиганство
5
На улице Артёмова неизвестные повредили автомобиль «Додж Калибер»

сегодня, 15:04

Происшествия
В посёлке Матырский разбили стёкла у четырех автомобилей и сорвали пять камер наблюдения
#конфликт #соседи #побои
6
В посёлке Матырский разбили стёкла у четырех автомобилей и сорвали пять камер наблюдения

сегодня, 14:39

Происшествия
24-летний Георгий Лукашов получил два года условно за стрельбу в липецком автобусе
#стрельба #автобус
6
24-летний Георгий Лукашов получил два года условно за стрельбу в липецком автобусе

сегодня, 14:25

Происшествия
33-летний житель области в третий раз угнал автомобиль соседа
#угон
11
33-летний житель области в третий раз угнал автомобиль соседа

сегодня, 13:08

Происшествия