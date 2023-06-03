Если остался без работы – центр занятости как место поддержки

Государственные Центры занятости населения (ЦЗН) – это посредники между работником и работодателями, они помогают предприятию найти нужного специалиста, а работнику получить новое место работы. GOROD48 расскажет, как встать на учет, кто может получить статус безработного, почему в этом статусе могут отказать.

Зачем нужна постановка на биржу труда в Центре занятости населения

По данным Липецкстата в первом квартале 2023 года в Липецкой области безработными являлись 21,4 тысячи человек, уровень безработицы в регионе составлял 3,6%. Среди безработных доля женщин была 60%, доля городских жителей – 61%.

Обращение в ЦЗН по закону – не обязанность, а право человека. Нельзя принудить человека без работы регистрироваться в Центре занятости – он выбирает удобный для себя способ, как самостоятельно искать место работы, получать доход по гражданским договорам, проходить любые формы обучения. Однако получить официальный статус безработного и пособие по безработице, можно только после обращения в ЦЗН. Кроме пособия по безработице и актуального перечня вакансий после регистрации для соискателя становится доступной еще одна форма поддержки - направление на переобучение, если в этом есть необходимость.

Для регистрации на бирже труда можно обратиться в местный ЦЗН. Адрес и контактные телефоны размещены на интерактивном портале службы занятости населения «Работа России» (https://szn.admlr.lipetsk.ru/czn/index). Для визита потребуются паспорт, трудовая книжка (если есть), документ об образовании. Точный перечень предоставят работники ЦЗН. Также можно обратиться в МФЦ, подать заявление онлайн через Госуслуги или на портале «Работа России».

Кто может претендовать на статус безработного

Статистику по безработице в России считают по числу получивших статус безработного, а не по числу людей, у кого фактически нет работы. Чтобы получить статус безработного, а вместе с ним и всю полагающуюся социальную поддержку, следует обращаться в Центр занятости населения строго по месту регистрации. При том, можно обратиться, если регистрация по месту постоянного проживания является временной. Претенденты должны не просто искать работу, но и быть готовыми приступить к ней.

Получить статус безработного смогут те, кто попал под сокращение в момент ликвидации предприятия или реорганизации компании, выпускники образовательных учреждений без опыта, граждане, пытающиеся найти работу.

Среди других условий: заявитель на пособие по безработице должен

- быть старше 16 лет,

- не иметь работы и заработка,

- не заниматься бизнесом,

- не находиться в отпуске (например, по уходу за ребенком),

- не получать пенсию по старости или за выслугу лет,

- не учиться очно.

Кому откажут в статусе безработного

Стать обладателем соответствующего статуса, может не каждый человек, оставшийся без рабочего места. Получать пособие по безработице не могут студенты-очники, пенсионеры, индивидуальные предприниматели (даже если они не ведут деятельности, но не закрыли официально ИП), нотариусы и адвокаты, осужденные или заключенные (если наказание не назначено условно), члены фермерских хозяйств и производственных кооперативов, самозанятые. Полный список установлен в законе «О занятости населения в РФ». В целом же, обратиться за помощью в поиске работы на биржу труда может любой человек, независимо от гражданства, опыта работы или причин увольнения. Консультанты Центра занятости помогут таким соискателям подобрать вакансии, составить резюме.

Откажут в статусе безработного и пособии также тем, кто зарегистрировался в центре занятости, подходят по остальным условиям, но отказались в течение 10 дней после регистрации от двух вариантов подходящей работы, а не имеющие квалификации — в случае двух отказов от профессионального обучения или от предложенной оплачиваемой работы. Не поставят на учет, если информацию о результатах собеседований с работодателями по двум выбранным вариантам подходящей работы соискатель забудет отправить в центр занятости в течение трех дней.

Особенности оформления статуса безработного

Оформление по безработице в Центре занятости происходит в течение 11 дней. За это время сотрудник ЦЗН должен предлагает две подходящие вакансии, если они есть. Кроме того, никто не запрещает подыскивать варианты трудоустройства самостоятельно. Заявитель сам находит вакансии (не менее двух), сам откликается на них и проходит собеседования. На бланке работодатель ставит отметки, что заявитель действительно обратился, и фиксирует результат встречи. Если работа не найдена – работодатель отказал кандидату, не нашлись подходящие вакансии, заявитель не смог найти работу самостоятельно по найденным вакансиям – с 11 дня он признается безработным. При том, пособие начисляется.

Соискатель может оказаться среди людей, для которых любая должность будет считаться подходящей: если он раньше нигде не работал, или трудоустраивается после более, чем годового перерыва. Любую работу могут предложить и тем, кто закрыл ИП, вышел из фермерского хозяйства или был уволен «по статье».

На какое пособие от центра занятости можно рассчитывать

Статус безработного дает право на пособие, если соискатель согласился на переобучение, пособие заменяется стипендией. Минимальный размер пособия по безработице в 2023 году — 1 500 рублей. Максимальный же лимит — 12 792 рубля. Это значит, что независимо от заработной платы на последнем месте работы получать от центра занятости меньше или больше этой суммы безработный не сможет. В первые три месяца после оформления статуса безработного человек получает 75% своего среднего заработка за последние три месяца на прежнем месте работы, но не более 12 792 рубля (в пределах лимита). Следующие три месяца пособие составит 60% заработка, но не более 5 000 рублей. Претендовать на минимальное пособие (1500 рублей) могут люди, которые никогда не работали до обращения в центр занятости.

Когда снимают с учета в центре занятости

Когда безработный находит работу, он отмечается в центре занятости и его снимают с учета. Среди других причин – человек сам отказался от пособия, начал получать пенсию, его призвали в армию, приговорили к реальному сроку. Также если соискатель переехал – ему потребуется перерегистрироваться на новом месте. Человека лишат статуса безработного, если он без уважительных причин долго не приходит к инспектору для перерегистрации, получал пособие обманом (например, подделал документы для биржи труда).