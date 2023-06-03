Знаете ли вы, что находка в 70 километрах от Липецка уничтожила миф о пещерном человеке?

Почти сто лет назад, в 1924 году, крестьянин Иван Антонов обнаружил на окраине села Гагарино Задонского ныне района кости мамонта. Начатые археологические раскопки вылились через некоторое время в мировую сенсацию — в Гагарино обнаружена равнинная стоянка древнего человека! Миф о том, что люди каменного века жили только в пещерах оказался окончательно разрушен.









Музей в кстёнках







Памятник в Гагарино



Копал погреб — нашел мировую сенсацию



Летом 1924 года житель села Гагарино Иван Антонов решил соорудить погребок за своим сараем. Начал копать, и тут пошли какие-то крупные кости. Судя по всему, Иван был мужчиной грамотным, и понял, что кости необычные. Дальше копать Антонов не стал, а рассказал о находке председателю колхоза Сушкову, тот связался с краеведческим музеем в Липецке, директором и создателем которого был Михаил Трунов. Михаил Павлович выехал в Гагарино и нашел рядом с ямой Антонова кострище и несколько орудий труда древнего человека. Трунов предположил, что найдена стоянка человека эпохи верхнего палеолита, и ей около 22-23 тысяч лет. Уже позднее, радиоуглеродный анализ показал, что стоянке 21 тысяча 800 лет.







Раскопки в Гагарино, 1927 год, фото: krvd48.ru



О своих выводах Михаил Трунов сообщил в тамбовский губернский музей: краевед надеялся, что раскопками в Гагарино займутся профессиональные археологи.



Счастливые обладатели «студий» каменного века



В 1926 году в Гагарино побывал воронежский археолог Сергей Замятнин. Через год он организовал раскопки, которые принесли сенсацию — найдено жилище древнего человека: углубление диаметром пять метров, общей площадью 20 квадратных метров, перекрытое костями мамонта, которые обтягивались шкурами этого животного.







Так выглядела гагаринская хижина. Реконструкция Л.Тарасова, фото: krvd48.ru



По словам археолога, кандидата исторических наук Александра Бессуднова, на тот момент исследования Сергея Замятнина в Гагарино имели особое значение, так как благодаря им были достоверно идентифицированы остатки углубленного жилища древнекаменного века. Это жилище было первой в мире находкой на равнинной территории (до этого было известно только о жилищах в пещерах), то есть считалось, что люди раннего каменного века еще не умели строить жилье на открытых пространствах, и обитали в пещерах, или под скальными навесами. Уже потом в воронежских Костёнках, где обнаружены целые залежи костей мамонтов, найдут аналогичные жилища того же времени и над одним из них возведут павильон, на основе которого и создадут известный во всем мире музей.



Гагаринскую стоянку не музеифицировали ни тогда, ни позже. Ученые работали в Гагарино до конца 60 годов прошлого века. Во время раскопок археологи нашли тысячи каменных и костяных орудий труда: резцов, скребков, шил, игл, наконечников дротиков, амулеты из клыков песца и мамонта… Среди них несколько женских статуэток из бивня мамонта — т.н. «Палеолитических Венер». До этого археологи находили подобные статуэтки в единичных экземплярах, а в Гагарино 14. Пять полностью законченных, четыре — не до конца оформленные или обломанные, одна — двойная, одна — антропоморфного облика и три отдельных фрагмента.





Гагаринская статуэтка, фото: krvd48.ru



Споры о значении «Палеолитических Венер» не утихают до сих пор. Возможно, они были изображениями богини-матери, символами плодородия, а возможно — талисманами или древней порнографией.



— Какова была функция «палеолитических Венер»? У археологов, антропологов, историков религии, искусствоведов, этнографов — разные версии: талисманы, обереги, магические и обрядовые фигуры, женское олицетворение домашнего очага. Но одно не вызывает сомнений — тесная связь этих изображений с культом плодородия и фертильности (способности половозрелого организма производить жизнеспособное потомство), получившим развитие уже на самой ранней ступени развития религиозного сознания, — говорит липецкий историк, искусствовед и культуролог Андрей Ломоносов.



В то же время, Александр Бессуднов считает, что к тому моменту ранние формы религиозных воззрений у древнего человека уже были сформированы.



— Основную часть фигурок в Гагарино нашли возле костровища. Выявленные чуть раньше на стоянке Дольне Вестонице в Чехии подобные статуэтки, сделанные не из бивня, а из глины, были обнаружены также возле костровища. Это говорит о том, что «женщин» оставляли у костра с какой-то целью, охранять очаг, например. Уже тогда был культ матери который, очевидно, статуэтки и олицетворяли, — говорит Александр Бессуднов.



Так или иначе, а Гагаринские Венеры стали научной сенсацией мирового масштаба, их изображения публиковали журналы всех континентов, попадали они и на обложки школьных учебников истории. Сейчас Гагаринские Венеры хранятся в Кунсткамере и в Государственном Эрмитаже.



Обрывок шкуры мамонта вокруг могучей талии? Нет, древние кутались в песцовые меха!



Создавшие Гагаринские стоянки люди жили в суровое время — в Ледниковый период.



— Валдайский ледник остановился далеко от нынешних наших мест, примерно на территории современной Тверской области. Но здесь очень чувствовалось его ледяное дыхание. В наших местах была тундростепь, климат примерно как сейчас на Крайнем севере. Да такой холод и так называемая вечная мерзлота были не только у нас, но и гораздо южнее, до широты современного Сочи! — Рассказывает Александр Бессуднов. — Кости мамонта, обнаруженные на Гагаринской стоянке, использовались не только как стройматериал для стен и крыши, ими ещё и топили очаги. Карликовыми березами тундры много ли натопишь? А вот кости мамонта и других животных хоть и плохо разгорались, но зато потом тлели и грели долго. Под очагом гагаринского жилища обнаружено 60 сантиметров костяного пепла! Такое было суровое время.







А вот с расхожим мнением, о том, люди палеолита одевались в шкуры мамонтов, Александр Бессуднов не согласен.



— В Гагарино найден овраг с захоронением целых скелетов песцов. Это говорит о том, что с песцов снимали шкуры и использовали для изготовления одежды. То есть, древние люди буквально, ходили в песцах. Истории одежды древних людей посвящено множество исследований, основанных на археологических находках. Наша наука «докопалась» гораздо глубже, чем 20-23 тысяч лет назад….



По словам Бессуднова, его коллеги «зарылись» уже на глубину в 40 тысяч лет. Множество открытий, свидетельствует о том, что человек тогда не был столь примитивен, как мы обычно представляем.



— На самом деле, и 40 тысяч лет назад общество было достаточно технологично, если можно так выразиться. Археологи находят и шлифовальные, и сверлильные приспособления того времени, позволяющие изготавливать даже бисер, для украшения одежды, — говорит Александр Бессуднов.



Неизвестно, как развивалось бы человечество, если бы не произошла катастрофа, приостановившая это развитие. 39 тысяч лет назад изверглись сразу более двух десятков вулканов: на территории нынешней Италии, вулкан Святой Анны в Карпатах, Эльбрус и Казбек на Кавказе. Выброшенные массы пепла ослабили солнечный свет, и наступила вулканическая зима с последовавшим массовым вымиранием животных и людей. Считается, что именно в то холодное время вымерли все неандертальцы, а хомо сапиенс выжили, хотя прогресс был остановлен на тысячелетия.



Свидетельство тех извержений, по словам Бессуднова, найдено и в воронежских Костёнках, где толщина слоя пепла достигает 70 сантиметров.







Соседи гагаринских древних людей



Всего километрах в 150-ти от Гагарино расположено известное на весь мир село Костёнки. Кости мамонта находили здесь еще в XVII веке при строительстве Белгородской защитной черты, почему и крепость по соседству селом была названа городом Костенском. А при Петре Первом невиданные кости были впервые взяты в качестве экспоната для Кунсткамеры. Можно сказать, император Петр и зародил археологию в России. В конце XIX века и начале XX в Костенках нашли огромные залежи древностей, целые кладбища мамонтов, многослойные стоянки человека возрастом от 20 до 40 тысяч лет. На данный момент обнаружены более 60 стоянок. В Костенках создан целый музейный комплекс, имеющий государственный статус.



















А вот Гагаринская стоянка, несмотря на ее огромное значение для науки, и важнейший туристический потенциал, обозначена лишь небольшим обелиском.



Впрочем, и в Костенках не все ладно. По словам Александр Бессуднова, прямо рядом с государственным музеем лет пять назад начали копать фундамент под комнату для фондов и снова наткнулись на огромные залежи костей мамонтов.



— Там все просто забито ими! Площадь обнаруженного скопления больше того, над чем сооружен музей. Но прошло пять лет и находки даже не законсервированы. А что это ведет? Только соприкоснулись кости с воздухом, и начинается процесс их разрушения.



— А вы говорите о Гагарино! — сетует Буссуднов.



Александр Николаевич, правда, напоминает, что в советское время археологи с мировыми именами — ленинградские ученые Лев Тарасов и Всеволод Левенок предлагали реконструировать первое из обнаруженных жилищ человека эпохи верхнего палеолита в Гагарино, но даже тогда никто этого не смог осуществить.



«Есть ли шанс у гагаринской стоянки стать туристической локацией?» — такой вопрос GOROD48 адресовал управлению культуры и туризма.



— Открывать такие уникальные маршруты для туристов в Липецкой области —одна из приоритетных задач управления культуры и туризма Липецкой области, и мы готовы проработать необходимые для этого варианты. Но здесь нужно согласовать наши действия с управлением по охране объектов культурного наследия. Только специалисты могут оценить состояние природного и исторического объекта, чтобы не нанести ему вред, — считает начальник управления культуры и туризма Липецкой области Ирина Кремнёва. Находка в Гагарино была сделана почти через полвека после первых научных раскопок каменного века в воронежских Костёнках. А более планомерные исследования в Костёнках начались незадолго до открытия в Гагарино – в начале 20-х годов прошлого столетия. Оба археологических памятника — уникальны. Но в Костёнках возведён известный всему миру музей, а в Гагарино — лишь блеклый каменный знак. Почему так получилось, и чем уникальна Гагаринская стоянка — в нашей рубрике #а знаете ли вы, что… Летом 1924 года житель села Гагарино Иван Антонов решил соорудить погребок за своим сараем. Начал копать, и тут пошли какие-то крупные кости. Судя по всему, Иван был мужчиной грамотным, и понял, что кости необычные. Дальше копать Антонов не стал, а рассказал о находке председателю колхоза Сушкову, тот связался с краеведческим музеем в Липецке, директором и создателем которого был Михаил Трунов. Михаил Павлович выехал в Гагарино и нашел рядом с ямой Антонова кострище и несколько орудий труда древнего человека. Трунов предположил, что найдена стоянка человека эпохи верхнего палеолита, и ей около 22-23 тысяч лет. Уже позднее, радиоуглеродный анализ показал, что стоянке 21 тысяча 800 лет.О своих выводах Михаил Трунов сообщил в тамбовский губернский музей: краевед надеялся, что раскопками в Гагарино займутся профессиональные археологи.В 1926 году в Гагарино побывал воронежский археолог Сергей Замятнин. Через год он организовал раскопки, которые принесли сенсацию — найдено жилище древнего человека: углубление диаметром пять метров, общей площадью 20 квадратных метров, перекрытое костями мамонта, которые обтягивались шкурами этого животного.По словам археолога, кандидата исторических наук Александра Бессуднова, на тот момент исследования Сергея Замятнина в Гагарино имели особое значение, так как благодаря им были достоверно идентифицированы остатки углубленного жилища древнекаменного века. Это жилище было первой в мире находкой на равнинной территории (до этого было известно только о жилищах в пещерах), то есть считалось, что люди раннего каменного века еще не умели строить жилье на открытых пространствах, и обитали в пещерах, или под скальными навесами. Уже потом в воронежских Костёнках, где обнаружены целые залежи костей мамонтов, найдут аналогичные жилища того же времени и над одним из них возведут павильон, на основе которого и создадут известный во всем мире музей.Гагаринскую стоянку не музеифицировали ни тогда, ни позже. Ученые работали в Гагарино до конца 60 годов прошлого века. Во время раскопок археологи нашли тысячи каменных и костяных орудий труда: резцов, скребков, шил, игл, наконечников дротиков, амулеты из клыков песца и мамонта… Среди них несколько женских статуэток из бивня мамонта — т.н. «Палеолитических Венер». До этого археологи находили подобные статуэтки в единичных экземплярах, а в Гагарино 14. Пять полностью законченных, четыре — не до конца оформленные или обломанные, одна — двойная, одна — антропоморфного облика и три отдельных фрагмента.Споры о значении «Палеолитических Венер» не утихают до сих пор. Возможно, они были изображениями богини-матери, символами плодородия, а возможно — талисманами или древней порнографией.— Какова была функция «палеолитических Венер»? У археологов, антропологов, историков религии, искусствоведов, этнографов — разные версии: талисманы, обереги, магические и обрядовые фигуры, женское олицетворение домашнего очага. Но одно не вызывает сомнений — тесная связь этих изображений с культом плодородия и фертильности (способности половозрелого организма производить жизнеспособное потомство), получившим развитие уже на самой ранней ступени развития религиозного сознания, — говорит липецкий историк, искусствовед и культуролог Андрей Ломоносов.В то же время, Александр Бессуднов считает, что к тому моменту ранние формы религиозных воззрений у древнего человека уже были сформированы.— Основную часть фигурок в Гагарино нашли возле костровища. Выявленные чуть раньше на стоянке Дольне Вестонице в Чехии подобные статуэтки, сделанные не из бивня, а из глины, были обнаружены также возле костровища. Это говорит о том, что «женщин» оставляли у костра с какой-то целью, охранять очаг, например. Уже тогда был культ матери который, очевидно, статуэтки и олицетворяли, — говорит Александр Бессуднов.Так или иначе, а Гагаринские Венеры стали научной сенсацией мирового масштаба, их изображения публиковали журналы всех континентов, попадали они и на обложки школьных учебников истории. Сейчас Гагаринские Венеры хранятся в Кунсткамере и в Государственном Эрмитаже.Создавшие Гагаринские стоянки люди жили в суровое время — в Ледниковый период.— Валдайский ледник остановился далеко от нынешних наших мест, примерно на территории современной Тверской области. Но здесь очень чувствовалось его ледяное дыхание. В наших местах была тундростепь, климат примерно как сейчас на Крайнем севере. Да такой холод и так называемая вечная мерзлота были не только у нас, но и гораздо южнее, до широты современного Сочи! — Рассказывает Александр Бессуднов. — Кости мамонта, обнаруженные на Гагаринской стоянке, использовались не только как стройматериал для стен и крыши, ими ещё и топили очаги. Карликовыми березами тундры много ли натопишь? А вот кости мамонта и других животных хоть и плохо разгорались, но зато потом тлели и грели долго. Под очагом гагаринского жилища обнаружено 60 сантиметров костяного пепла! Такое было суровое время.А вот с расхожим мнением, о том, люди палеолита одевались в шкуры мамонтов, Александр Бессуднов не согласен.— В Гагарино найден овраг с захоронением целых скелетов песцов. Это говорит о том, что с песцов снимали шкуры и использовали для изготовления одежды. То есть, древние люди буквально, ходили в песцах. Истории одежды древних людей посвящено множество исследований, основанных на археологических находках. Наша наука «докопалась» гораздо глубже, чем 20-23 тысяч лет назад….По словам Бессуднова, его коллеги «зарылись» уже на глубину в 40 тысяч лет. Множество открытий, свидетельствует о том, что человек тогда не был столь примитивен, как мы обычно представляем.— На самом деле, и 40 тысяч лет назад общество было достаточно технологично, если можно так выразиться. Археологи находят и шлифовальные, и сверлильные приспособления того времени, позволяющие изготавливать даже бисер, для украшения одежды, — говорит Александр Бессуднов.Неизвестно, как развивалось бы человечество, если бы не произошла катастрофа, приостановившая это развитие. 39 тысяч лет назад изверглись сразу более двух десятков вулканов: на территории нынешней Италии, вулкан Святой Анны в Карпатах, Эльбрус и Казбек на Кавказе. Выброшенные массы пепла ослабили солнечный свет, и наступила вулканическая зима с последовавшим массовым вымиранием животных и людей. Считается, что именно в то холодное время вымерли все неандертальцы, а хомо сапиенс выжили, хотя прогресс был остановлен на тысячелетия.Свидетельство тех извержений, по словам Бессуднова, найдено и в воронежских Костёнках, где толщина слоя пепла достигает 70 сантиметров.Всего километрах в 150-ти от Гагарино расположено известное на весь мир село Костёнки. Кости мамонта находили здесь еще в XVII веке при строительстве Белгородской защитной черты, почему и крепость по соседству селом была названа городом Костенском. А при Петре Первом невиданные кости были впервые взяты в качестве экспоната для Кунсткамеры. Можно сказать, император Петр и зародил археологию в России. В конце XIX века и начале XX в Костенках нашли огромные залежи древностей, целые кладбища мамонтов, многослойные стоянки человека возрастом от 20 до 40 тысяч лет. На данный момент обнаружены более 60 стоянок. В Костенках создан целый музейный комплекс, имеющий государственный статус.А вот Гагаринская стоянка, несмотря на ее огромное значение для науки, и важнейший туристический потенциал, обозначена лишь небольшим обелиском.Впрочем, и в Костенках не все ладно. По словам Александр Бессуднова, прямо рядом с государственным музеем лет пять назад начали копать фундамент под комнату для фондов и снова наткнулись на огромные залежи костей мамонтов.— Там все просто забито ими! Площадь обнаруженного скопления больше того, над чем сооружен музей. Но прошло пять лет и находки даже не законсервированы. А что это ведет? Только соприкоснулись кости с воздухом, и начинается процесс их разрушения.— А вы говорите о Гагарино! — сетует Буссуднов.Александр Николаевич, правда, напоминает, что в советское время археологи с мировыми именами — ленинградские ученые Лев Тарасов и Всеволод Левенок предлагали реконструировать первое из обнаруженных жилищ человека эпохи верхнего палеолита в Гагарино, но даже тогда никто этого не смог осуществить.«Есть ли шанс у гагаринской стоянки стать туристической локацией?» — такой вопрос GOROD48 адресовал управлению культуры и туризма.— Открывать такие уникальные маршруты для туристов в Липецкой области —одна из приоритетных задач управления культуры и туризма Липецкой области, и мы готовы проработать необходимые для этого варианты. Но здесь нужно согласовать наши действия с управлением по охране объектов культурного наследия. Только специалисты могут оценить состояние природного и исторического объекта, чтобы не нанести ему вред, — считает начальник управления культуры и туризма Липецкой области Ирина Кремнёва.