При поиске работы 55-летняя ельчанка потеряла 5,4 миллиона рублей

За два дня мошенники обманули жителей Липецкой области на 9 миллионов рублей.

Ельчанка столкнулась с мошенниками при поиске работы. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, на резюме женщины на сайте объявлений откликнулся «работодатель» и предложил обрабатывать звонки на дому. Но для получения дохода сначала нужно было вложить свои деньги — 17 000 рублей. Женщина согласилась.



Позже ельчанке прислали ссылку, перейдя по которой, она предоставила мошенникам доступ к своим счетам. На протяжении месяца с них списывали деньги. При этом женщину убедили, что это сбой в программе и вскоре деньги вернутся. В результате женщина лишилась 5 390 000 рублей и обратилась в полицию.



43-летнего липчанина в мессенджере под видом знакомого попросили одолжить 30 000 рублей. Мужчина перевел деньги, но потом позвонил приятелю и понял, что его обманули. По аналогичной схеме 35-летняя липчанка лишилась 5000 рублей.



67-летняя липчанка поверила «сотрудникам службы безопасности банка» и перевела 350 000 рублей на «безопасный счет».



43-летняя липчанка при продаже гаража сообщила данные банковской карты и код: с ее счета пропали 35 тысяч рублей. По такой же схеме при продаже дома 33 тысячи рублей потеряла 60-летняя жительница Лебедяни. В Усмани женщина заплатила 4000 рублей мошеннику, разместившему на сайте объявление о сдаче жилья.