Происшествия

сегодня, 10:49

При поиске работы 55-летняя ельчанка потеряла 5,4 миллиона рублей

5 823
#мошенничество
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При поиске работы 55-летняя ельчанка потеряла 5,4 миллиона рублей

За два дня мошенники обманули жителей Липецкой области на 9 миллионов рублей.

Ельчанка столкнулась с мошенниками при поиске работы. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, на резюме женщины на сайте объявлений откликнулся «работодатель» и предложил обрабатывать звонки на дому. Но для получения дохода сначала нужно было вложить свои деньги — 17 000 рублей. Женщина согласилась.

Позже ельчанке прислали ссылку, перейдя по которой, она предоставила мошенникам доступ к своим счетам. На протяжении месяца с них списывали деньги. При этом женщину убедили, что это сбой в программе и вскоре деньги вернутся. В результате женщина лишилась 5 390 000 рублей и обратилась в полицию.

43-летнего липчанина в мессенджере под видом знакомого попросили одолжить 30 000 рублей. Мужчина перевел деньги, но потом позвонил приятелю и понял, что его обманули. По аналогичной схеме 35-летняя липчанка лишилась 5000 рублей.

67-летняя липчанка поверила «сотрудникам службы безопасности банка» и перевела 350 000 рублей на «безопасный счет».

43-летняя липчанка при продаже гаража сообщила данные банковской карты и код: с ее счета пропали 35 тысяч рублей. По такой же схеме при продаже дома 33 тысячи рублей потеряла 60-летняя жительница Лебедяни. В Усмани женщина заплатила 4000 рублей мошеннику, разместившему на сайте объявление о сдаче жилья.
5 823
#мошенничество
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Комментарии (5)

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Тур

23 минуты назад
Зачем искать работу,если имеются 5 млн?
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Липа

28 минут назад
А может не выисмеивать людей,попавших в беду.а почаще со знакомыми обсуждать такие ситуации? У нас родственники не читают комментарии,интернет чисто для онлайн магазина и общения по связи. Не все возятся в инфопомойках. Или проще поржать ?
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поясняющий бригадир

52 минуты назад
неоднозначник, видимо, оформили кредит, а тут забыли поведать вам подробности :)))
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неоднозначник

сегодня, 11:03
зачем искать работу имея на счету 5 млн 400 тысяч рублей ? положить на депозит под 8 % это 430 тысяч в год- около трех прожиточных минимумов.
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)

сегодня, 10:57
Зачем ей работа с 5 млн?
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