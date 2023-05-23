Сегодня в Липецке: Последний звонок, магнитная буря и новые даты социальных выплат

Рассказываем всё необходимое про наступивший вторник.

Дожди и грозы

Сегодня в Липецке похолодает, столбик термометра опустится до 18-20 градусов. Днём возможны дожди, местами – с грозами.







Магнитная буря

Метеозависимые люди сегодня могут чувствовать себя плохо. Всё потому, что Землю накроет магнитная буря из-за вспышки на Солнце – идёт мощный выброс плазмы, фотонов, электронов и протонов. Всё это достигает нашей планеты на 3-и сутки т.е. сегодня. Буря может длится до 3-х дней.

Нынешнюю бурю оценивают в 4 по десятибалльной шкале, 24 мая она может доходить до 5 баллов. У людей она может вызвать головную боль, депрессивное состояние, апатию, скачки давления, бессонницу, боли в суставах, обострение хронических заболеваний. Что делать в эти дни? Всегда держите под рукой необходимые вам лекарства, постарайтесь избегать стрессовых ситуаций, откажитесь от жирной и острой пищи. На алкоголь – табу. И чаще гуляйте – не менее 30 минут в день. Желательно совершить прогулку перед сном, который должен длиться не менее 8 часов.

Отключения воды

С 10:00 с временными неудобствами столкнутся жители улицы Юношеской в домах и строениях №№ 39, 39а, 43а, 43м, ст43п, 43/2, 43/3, ст43б, ст43г, ст43г/1, 43д.







Причиной отключения стане замена трубопровода на участки возле дома ша Юношеской, 39. Подачу воды возобновят после окончания работ.

Отключения света

Из-за ремонтных работ на сетях с 09:00 до 17:00 отключат электричество на улицах Бачурина, 8; Депутатской, 61, 92, 94; Космонавтов, 30, 32, 36/1, 36/2, 38; Полетаева, 15, 44а, 66а, 68а; Петра Смородина (полностью); Стаханова, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а, 27, 29а, 31а; Терешковой, 14, 14/3, 16, 16а; Тюленина, 3, 11, 12, 13.







Обесточат дома на проспекте 60 лет СССР, 24, 28, 30; проспекте Победы, 61; Витебском переулке, 9 и переулке Данкоском (все дома).

Пробки

Еще не было 6 утра, как вся электронная карта города была покрыта желтыми пятнышками, свидетельствующими пока о лёгких заторах, а на пересечении улицы Космонавтов и Циолковского в сторону центра уже появился первый красный участок. Город просыпается, движение оживает, пробок становится всё больше. Рекомендуем перед выездом заглядывать в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы по возможности выбрать не такой напряженный маршрут.

Последний звонок

Главное событие дня, пожалуй – последний звонок. Сегодня мероприятия по случаю прощания со школой пройдут во всех общеобразовательных учреждениях города.







По данным управления образования и науки Липецкой области, в этом году школы региона выпустят более 12 тысяч девятиклассников и более 4-х тысяч одиннадцатиклассников. Праздник обещает быть трогательным, но коротким. После него выпускников ещё ждут экзамены.

Сухой закон

Так уже давно у нас заведено: где детский праздник, там не продают спиртное. В управлении потребительского рынка предупредили, что 23 мая розничная продажа алкоголя запрещена.







«И будем петь, и будем жить» (12+)

Культурную программу сегодняшнего дня сегодня представит лауреат всероссийских и международных конкурсов ансамбль народной песни «Зень».







В 19:00 он выступит в липецком Доме музыки (ул. П.Осипенко, 18) с концертной программой «И будем петь, и будем жить». В программе прозвучат русские народные и казачьи песни, а также песни из спектакля «Святая Русь». Многие произведения уже давно полюбились зрителям, у которых в конце концерта появится возможность… спеть вместе с любимыми артистами.

День черепахи (0+)

А ещё сегодня празднуют Всемирный день черепахи - животного, символизирующего мудрость, богатство и долголетие.

По мнению учёных, черепахи появились на нашей задолго до людей. Сейчас черепахам трудно: ухудшается экология, из-за активного развития пляжной полосы всё меньше становится мест, где они могут отложить яйца. Но эти удивительные и милые существа всё равно не могут оставить равнодушными истинных любителей природы.







Сегодня в липецком зоопарке у пруда в павильоне «Экзотика» и «Зимнем саду» пройдёт лекция о черепахах зоопарка. Сбор на лекцию в 10:00 на площадке у фигур дальних родственников черепах – динозавров.

Выплаты из материнского капитала теперь ежемесячно 5 числа

В Липецкой области, как и во всех регионах страны, вводится единая дата выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Семьи, оформившие такую меру поддержки, начнут получать средства 5-го числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий, а за предыдущий месяц.



Руководитель Социального фонда Липецкой области Евгений Павлов



- В апреле дата доставки ежемесячной выплаты из маткапитала осталась прежней. Это — 25-ое число. С июня начнут применяться новые правила, и семьям в Липецкой области выплаты будут приходить в один день — 5-го числа, за предыдущий месяц. Впервые новая дата будет применена к пособию за май, деньги на счет поступят семьям 5 июня. И такой график будет в дальнейшем - отметил Евгений Павлов.

Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически, родителям не нужно в связи с этим никуда обращаться. Социальный фонд по Липецкой области уже провел рассылку уведомлений о новых датах получения выплат.

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