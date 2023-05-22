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27-летний мужчина разбил угнанную машину и утопил ее в пруду

1 945
#угон
27-летний мужчина разбил угнанную машину и утопил ее в пруду
ОМВД России по Усманскому району возбуждено уголовное дело об угоне автомобиля  «ВАЗ-2101». В преступлении подозревается 27-летний местный житель.

Об угоне машины, принадлежащей его матери, в полицию заявил 18-летний житель Усмани. «ВАЗ-2101» исчез с улицы Школьной 21 мая, а нашли его в пруду села Студёнки.

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Участковым уполномоченным полиции по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отдел полиции ранее судимый за кражу 27-летний житель Усманского района.

«Подозреваемый вскрыл автомобиль, вырвал из панели управления провода, после чего завел машину и поехал кататься. Во время движения он врезался в столб. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина столкнул угнанный автомобиль в пруд», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

Фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области


1 945
#угон

Комментарии (1)

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алекс

34 минуты назад
во дурной угнал бы солярис или москвич 3 .че копейку то гробить их мало осталось.
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Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
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