27-летний мужчина разбил угнанную машину и утопил ее в пруду

— сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.



ОМВД России по Усманскому району возбуждено уголовное дело об угоне автомобиля «ВАЗ-2101». В преступлении подозревается 27-летний местный житель.Об угоне машины, принадлежащей его матери, в полицию заявил 18-летний житель Усмани. «ВАЗ-2101» исчез с улицы Школьной 21 мая, а нашли его в пруду села Студёнки.Участковым уполномоченным полиции по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в отдел полиции ранее судимый за кражу 27-летний житель Усманского района.«Подозреваемый вскрыл автомобиль, вырвал из панели управления провода, после чего завел машину и поехал кататься. Во время движения он врезался в столб. Чтобы скрыть следы преступления, мужчина столкнул угнанный автомобиль в пруд»,