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За удар ножом в спину подруги 36-летняя липчанка отправилась на два года в колонию

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#поножовщина #конфликт
За удар ножом в спину подруги 36-летняя липчанка отправилась на два года в колонию

Конфликт между подругами-собутыльницами произошёл глубокой ночью.

Советский районный суд Липецка вынес приговор 36-летней липчанке за причинение умышленного тяжкого вреда здоровью.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 22 апреля 2022 года пьяная женщина в ходе ссоры со знакомой нанесла ей кухонным ножом удар в спину, причинив тяжкий вред здоровью.

Напомним, эта история произошла в одной из квартир дома №22 по улице Космонавтов. Две подруги вместе выпивали. Пили водку и пиво. Во время посиделок между женщинами завязался конфликт. Сначала они перекидывались непристойными и оскорбительными выражениями. А около 02:30 ночи, когда 36-летняя липчанка резала ножом хлеб, конфликт неожиданно обострился, и она замахнулась ножом на собутыльницу. Та испугалась и попыталась уйти, но когда открывала дверь квартиры, почувствовала удар в спину и боль и упала на пол.

После падения женщина сразу начала плеваться кровью. А потом приехала скорая помощь и потерпевшую отвезли в Липецкую областную клиническую больницу с диагнозом «колото-резаное ранение грудной клетки слева».

Подсудимая вину признала. По пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия» её приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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#поножовщина #конфликт

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