Происшествия

39 минут назад

Полиция проверит, что двое парней искали в стареньком «ВАЗе»

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#вандализм

В соцсетях опубликованы кадры, на которых молодой человек разбивает ногой стекло в «ВАЗе», припаркованном у дома в «Елецком». Затем, другой молодой человек садится на водительское место, что-то берет в салоне и рассматривает.

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«Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, найти двух красавцев. Произошло на Елецком микрорайоне, по адресу Артёмова 7, в четыре утра 13 мая», — пишет жительница района.



В комментариях под постом, также опубликованы фото, на которых эти же молодые люди, прикрывая лица одеждой, проводят какие-то манипуляции с еще одной машиной. Комментатор сообщает, что они вскрыли две машины на улице Хренникова.

Но, как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявлений от владельцев машин в отдел полиции №2 не поступало.
495
#вандализм

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