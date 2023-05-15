39 минут назад
Полиция проверит, что двое парней искали в стареньком «ВАЗе»
В соцсетях опубликованы кадры, на которых молодой человек разбивает ногой стекло в «ВАЗе», припаркованном у дома в «Елецком». Затем, другой молодой человек садится на водительское место, что-то берет в салоне и рассматривает.
В комментариях под постом, также опубликованы фото, на которых эти же молодые люди, прикрывая лица одеждой, проводят какие-то манипуляции с еще одной машиной. Комментатор сообщает, что они вскрыли две машины на улице Хренникова.
Но, как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявлений от владельцев машин в отдел полиции №2 не поступало.