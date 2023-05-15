Полиция проверит, что двое парней искали в стареньком «ВАЗе»

В соцсетях опубликованы кадры, на которых молодой человек разбивает ногой стекло в «ВАЗе», припаркованном у дома в «Елецком». Затем, другой молодой человек садится на водительское место, что-то берет в салоне и рассматривает.

«Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, найти двух красавцев. Произошло на Елецком микрорайоне, по адресу Артёмова 7, в четыре утра 13 мая», — пишет жительница района.В комментариях под постом, также опубликованы фото, на которых эти же молодые люди, прикрывая лица одеждой, проводят какие-то манипуляции с еще одной машиной. Комментатор сообщает, что они вскрыли две машины на улице Хренникова.Но, как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявлений от владельцев машин в отдел полиции №2 не поступало.