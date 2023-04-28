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Суд приговорил «Доминика Торетто» из Гнилуши к 1,5 годам колонии

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#кража #суд
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Суд приговорил «Доминика Торетто» из Гнилуши к 1,5 годам колонии
Задонский районный суд приговорил 43-летнего жителя Села Гнилуша за покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору к полутора годам колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Осенью прошлого года на дороге А-133 (подъездная дорога от Липецка к трассе «Дон») обвиняемый и двое неустановленных следствием лиц обокрали грузовик.

«1 сентября 2022 года на «Хёндай Солярис» и «ВАЗ-211440» преступники приехали в лесопосадку у 21-го километра подъездной дороги, демонтировали лобовое стекло «Хёндая» и выехали на дорогу 

Преступники прижались бампером к задней части прицепа грузовика, перекусили пластиковые пломбы. Подсудимый проник в полуприцеп, выгрузил в автомобиль соучастников четыре упаковки по 10 штук в каждой матрасов для санок и семь игрушек-снегокатов, принадлежащего ООО «Торговый дом РобЭл», общей стоимостью 30 607 рублей.

После этого все трое вернулись в лесопосадку и часть похищенного выгрузили, а с остальным поехали в сторону Липецка. Однако довести преступление до конца они не смогли. В 04:10 на первом километре дороги «Стебаево - примыкание к подъезду к Липецку от трассы «Дон» подозреваемого задержали полицейские. Два его сообщника успели скрыться», - говорится в обвинительном заключении. 

— Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, - сообщили в прокуратуре.
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#кража #суд
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Комментарии (2)

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липецк

18 минут назад
а шума то было
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==иван

59 минут назад
гроза .все ясно .гроза это гроза .
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