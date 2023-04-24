Фантастика! За «Елец» голы теперь забивает заместитель директора

Вчера знаменитый Александр Кутьин первый раз отличился в новом качестве в официальной игре.

Не знаем, есть ли ещё такие примеры в других действующих российских командах, но вчера гол за «Елец» забил Александр Кутьин, играющий заместитель директора клуба.

В голах Кутьина нет ничего удивительного. Только за «Металлург» он в 2008-13 и 2020-22 гг. наколотил 54 мяча, за «Елец» во второй лиге – 33, плюс голы в нынешнем третьем дивизионе. Забивал за тульский «Арсенал» и красноярский «Енисей» - в том числе в Премьер-Лиге, за «Тюмень», «Тосно», владивостокский «Луч».

Удивительно то, что и в должности функционера 37-летний Кутьин продолжает выходить на поле, а не наблюдает за играми в пиджаке и галстуке. На ум приходит только одно сравнение: в 1990-е на поле выходил президент ижевского «Газовика-Газпром» Владимир Тумаев, который свой последний матч провёл в 2005 в возрасте 58 лет. Но история Тумаева – это скорее блажь олигарха. Во-первых, он выходил только на замену только в конце матчей, забивал исключительно с пенальти и существенной роли на поле не играл. Кутьин же – капитан команды, главное действующее лицо во всех атаках и потенциально лучший бомбардир. Одним словом – ведущий игрок.

- Дерби, первый тур, мы настраивались, что будет непросто, - подвёл играющим зам директора итог гостевой победе над дублерами «Металлурга» - 2:0, - Увы, не реализовали много моментов. Я уже в раздевалке сказал: «Теперь будем тренировать удары по пустым воротам с 3-х метров, раз не можем забить». Мы сегодня из выгодных ситуаций попадали то в перекладину, то выше ворот. Но хорошо, что два своих всё-таки забили, а самое главное – сзади сыграли «на ноль», для нас это важно.

- Не знаем других действующих примеров, когда большие клубные начальники выходят на поле с голыми коленками и забивают голы. Вы сейчас кем больше себя ощущаете – функционером или по-прежнему игроком?

- Когда мне предложили эту административную работу, я подумал, что нужно вешать бутсы на гвоздь. Но руководители города попросили ещё немного поиграть, раз я могу приносить пользу и на футбольном поле. Пока играю. Но и в административную роль вживаюсь. А ведь всего три месяца на этой должности – многое для меня ново. Но кое-какие плоды своей управленческой работы уже вижу.

- Перед игрой вы обещали мне, что обязательно забьёте в Липецке и сдержали слово. А есть ли бомбардирская планка на сезон у Александра Кутьина?

- Наш главный тренер и по совместительству президент клуба Денис Юрьевич Жуковский (ещё один легендарный в прошлом бомбардир «Металлурга» 2000-х, прим.) поставил передо мной планку в 20 мячей. Но я с 18 лет говорю одно и тоже: неважно сколько я забью сам – один, десять или пятьдесят. Важно, чтобы команда побеждала. А я могу и передачу отдать, допустим, на пустые ворота (смеется).

- Сегодня вы играли с молодёжным составом «Металлурга», будущим липецкого футбола. Видите среди этих ребят кого-нибудь, кто мог бы стать новым Кутьиным иди Жуковским?

- У них свои фамилии, они не новым Кутьиным должны становится, а собственные имена прославлять. Пара-тройка достойных ребят в этой команде точно есть. Другое дело, что молодежь – нестабильна, что в Липецке, что в Ельце. Поэтому по одной игре делать выводы сложно. Но могу сказать, что в феврале мы проводили контрольный матч с ними в Липецке (ельчане выиграли – 5:0, Кутьин забил один, прим.). Тогда они были на голову слабее. За полтора месяца команда здорово прибавила, видна работа тренеров, да и ребята, выходит – перспективные.