Сегодня в Липецке: нам напомнили о полезных свойствах топинамбура и липчане пересядут на мотоциклы?

Рассказываем всё самое необходимое про наступающую среду.

Дожди вернутся, но умеренные

В Липецке немного похолодает, сегодня будет от 9 до 11 градусов тепла. Днём возможны и дожди, правда – умеренные.







У кого отключат воду

С 10:00 до 20:00 в связи с ремонтными работами пропадёт холодная вода в домах на улице 9 Января, 1а, 7, 10, 10а, 10/2; Елецкой, 8а, 10, 10а, 10/2, 63, 67, 67а, 69, 71, 71а; Карьерной, 2; Студёновской, 18, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39а, 39б, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 75а, 89, 91, 109, 109а, 109б, 109в, 109г, 116, 116а, 120, 122, 122а, 122в, ст.122д, 123, 124а, 126, 126а, 126б, 131, 159, 184, 187а, 188, 201, 205а; Чапаева, 2, 2а, 4.







Также временно расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах 9 Января, 20-го Партсъезда, Дарвина, Димитрова, Елецкой, Карьерной, Кольцевой, Красной, Лескова, Маяковского, Павлова, Тимура Фрунзе, Студеновской, Салтыкова-Щедрина, Чапаева, Энергетической.

У кого отключат свет

С 9:00 до 17:00 доставать свечи и лучины придётся жителям проспекта 6- лет СССР, 2, 2/1, 2а, 2б, 4, 6; проспекта Победы, 114, 114/1; проезда Сиреневого, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 5.







Пробки

Заторы в Липецке вновь начались с раннего утра: часов в 6 они ещё мелкие, а сейчас главные городские магистрали уже начали на электронных картах желтеть и краснеть. Доехать на работу вовремя – один из первых утренних квестов для липчанина. Чтобы его решить по возможности успешно, лучше перед выездом заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения. Всего пара минут на изучение обстановки помогут вам сэкономить уйму времени в дороге.

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Липчан зовут в вирт (12+)

Липчан приглашают на концерт всемирно известного коллектива – Московского государственного академического симфонического оркестра. Правда, концерт «Мама, я меломан» будет виртуальным. Зрители посмотрят за ним на большом экране в зале концертного зала «Унион» (ул. К.Маркса,2).







Визитной карточкой оркестра стали циклы полных собраний симфонических сочинений многих величайших композиторов мира. В программе сегодняшнего концерта — произведения И. Штрауса-сына, П. Чайковского, Ж. Бизе, Э. Грига, Я. Сибелиуса, А. Хачатуряна, Н. Римского-Корсакова. Дирижировать будет Азим Каримов.

Билет стоит символические 100 рублей.

Вы слышали свой музыкальный портрет? (12+)

А послушать музыку вживую сегодня можно в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). Здесь в 19:03 начнётся вечер фортепьянной музыки от липецкого исполнителя Jorn Leetoje.







Он известен и как тапёр – начал возрождать наших краях забытый лет сто назад жанр музыкального сопровождения немого кино. А вообще Jorn Leetoje любит играть музыку не по нотам, а импровизировать. Например, может сыграть на рояле … текущую погоду или даже отобразить музыкальный портрет любого из гостей. Словом, сходить стоит.



Вход – любая поддержка пространства.

Музыканты и поэты (6+)

А в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) сегодня будут звучать не только мелодии, но и стихи сочинения липецких авторов.

В 18:00 на концерте Арт-движ`ОК в рамках проекта «Твоя сцена» соберутся творческие люди самых разных направлений Анна Харланова, Никита Алексеев, Сергей Гудаев, Алексей Рысин, Владислав Звягин, Олег Шухарт, Александр Пономарев и другие. У зрителей появится возможность познакомиться с интересными молодыми местными авторами, представителями разных музыкальных направлений.







Обещают, что будет интересно, а вход на концерт – бесплатный.

«Давай вечером с тобой встретимся: поиграем в прокуроров»

Ну не совсем вечером, а в 14:00 в Городском молодёжном центре Липецка (ул. Гагарина, 35а) пройдёт роунд-шоу «QR. Говорит закон».







Участникам предстоит познакомиться с историей прокуратуры и выполнить несколько заданий. На треке «Семья» командам будет предложено восполнить пробелы из статей семейного кодекса, а на треке «Ответственность» решить кейсы, опираясь на знания уголовного и административного кодексов. Молодежь узнает, что, например, оскорбление личности является административным правонарушением и наказывается наложением штрафа. Много усилий и знаний потребуется участникам, чтобы решить задание по природоохранному законодательству, где им предстоит дать оценку происшествию.

Липчане хотят узаконить топинамбур

Импортозамещение в действии. В Липецкой области вспомнили о полезных свойствах топинамбура – травянистого растения, которое запросто можно встретить на наших полях и лугах.







Выяснилось, что вклубнях топинамбура от 10 до 25% массы составляет инулин – заменитель сахара, который безопасен для диабетиков. А ещё он улучшает работу ЖКТ, нормализует жировой обмен, снижает уровень холестерина в крови и предотвращает развитие атеросклероза сосудов. А ещё инулин используют в кондитерском производстве, диетическом пимтании, изготовлении БАД.

Как сообщили в правительстве региона, в Данкове уже действует завод по переработке топинамбура. Мощности предприятия позволяют перерабатывать до 500 тонн клубней в сутки.

Липецкая область выступила с инициативой включить топинамбур в перечень видов сельскохозяйственной продукции, чтобы пользоваться мерами поддержки от Минсельхоза – льготными кредитами, компенсации части затрат по переработке и т.п. Оказывается, вот какая полезная и перспективная культура росла под ногами. Мы посмотрели в Википедии – да он вообще родственник подсолнуху, топинамбур этот! А вы что думаете по поводу инициативы? Пишите в комментарии.

Популярность мотоциклов возвращается

«Иж», «Планета», «Юпитер» - это всё не раритеты из прошлого, это то, на чём липчане планируют передвигаться наступающим летом. По данным «Авито», в России резко вырос спрос на двухколёсную технику. По данным сервиза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос на мотоциклы увеличился на 14%. На мопеды и скутеры – на 7,3%.







Средняя стоимость мотоцикла с пробегом в марте текущего года составила 170 тысяч рублей. В марте 2023 года самой популярной моделью мотоцикла с пробегом стала «ИЖ Планета-5». На втором месте — «ИЖ Юпитер-5», на третьем «Урал ИМЗ-8». Также в топ-10 вошли IRBIS TTR 125, «ИЖ Планета», «Урал M-67», «Jawa 350/638», «KAYO Basic YX125», «Yamaha YZF-R6» и «ИЖ Планета-4».

Дорогие липчане! Середина рабочей недели и вроде бы не продохнуть. Глотком свежего воздуха могут стать новости, благо у липчан есть сервис, где всё можно прочитать в одном месте – GOROD48. Просто заходите на наш сайт и будьте уверены, что не пропустите ничего важного и интересного. Ждём вас снова и снова.