В России

сегодня, 16:00

ФСБ может получить доступ к геолокации и платежам пассажиров такси

110
#ФСБ #такси

ФСБ намерена получить доступ к геолокации и платежам пассажиров такси.

ФСБ разработала проект постановления российского правительства, который позволит спецслужбе во внесудебном порядке получать доступ к информационным системам и базам данных агрегаторов такси. В частности, речь идет об электронном мониторинге геолокации и данных о средствах платежа. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Служба заказа легкового такси, являющаяся организатором распространения информации в сети "Интернет", предоставляет подразделению ФСБ… круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси",— говорится в документе. Проект разработан для реализации закона о такси, который вступает в силу 1 сентября 2023 года.

Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума "Такси" Станислав Швагерус рассказал "Ведомостям", что указанные данные собирают агрегаторы легкового такси, которые относятся к "организаторам распространения информации в сети интернет". Но в случае принятия документа предоставлять информацию будут обязаны все участники рынка.

Также в тексте документа указывается, что, если служба заказа такси не сможет выполнить запрос ФСБ, она должна проинформировать о сроках, необходимых для выполнения запроса, «с обоснованием невозможности выполнения запроса в установленный срок". При наличии в запросе спецслужбы пометки "срочно" агрегатор будет обязан предоставить сведения в течение трех рабочих дней, при отсутствии такой пометки — в течение десяти рабочих дней. При этом судебный или процессуальный порядок для этого не предусмотрен.

Закон, регулирующий работу такси, был подписан президентом России Владимиром Путиным 29 декабря 2022 года.

Документ, в частности, устанавливает требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля и к водителю, вводит в законодательство понятия "легковое такси" и "служба заказа легкового такси". Помимо этого, закон обязывает службы заказа предоставлять ФСБ автоматизированный удаленный доступ к базам данных.

ФСБ также предлагает расширить перечень информации, к которой она сможет получать доступ. Речь идет об электронном мониторинге геолокации и данных о средствах платежа. Соответствующие изменения планируется внести в правила хранения организаторами распространения информации в интернете, утвержденные постановлением правительства России от 23 сентября 2020 г. Служба заказа такси в соответствии с законодательством РФ является таким организатором, - говорится в проекте постановления правительства.

110
#ФСБ #такси

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Российские активы Henkel могут купить акционеры «Фармстандарта» и компания Kismet Capital
#Henkel #Фармстандарт
Российские активы Henkel могут купить акционеры «Фармстандарта» и компания Kismet Capital

41 минуту назад

В России
В Госдуму внесен закон о праве силовиков сбивать беспилотники
#беспилотники #закон
В Госдуму внесен закон о праве силовиков сбивать беспилотники

сегодня, 14:32

В России
Цены на жилье в РФ выросли сильнее доходов населения
#жилье #цены #льготная ипотека
1
Цены на жилье в РФ выросли сильнее доходов населения

сегодня, 13:49

В России
Банки предоставили участникам СВО кредитные каникулы на 69,3 млрд рублей
#кредитные каникулы #СВО
Банки предоставили участникам СВО кредитные каникулы на 69,3 млрд рублей

сегодня, 13:00

В России
Поставки нефти из РФ в Индию в 2022 году выросли в 22 раза
#нефть #Индия
Поставки нефти из РФ в Индию в 2022 году выросли в 22 раза

сегодня, 11:24

В России
РБК сообщает о планах Минфина сократить число казенных госучреждений в РФ
#госучреждения #сокращение
РБК сообщает о планах Минфина сократить число казенных госучреждений в РФ

сегодня, 10:44

В России