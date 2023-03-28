ФСБ может получить доступ к геолокации и платежам пассажиров такси

ФСБ намерена получить доступ к геолокации и платежам пассажиров такси.

ФСБ разработала проект постановления российского правительства, который позволит спецслужбе во внесудебном порядке получать доступ к информационным системам и базам данных агрегаторов такси. В частности, речь идет об электронном мониторинге геолокации и данных о средствах платежа. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



"Служба заказа легкового такси, являющаяся организатором распространения информации в сети "Интернет", предоставляет подразделению ФСБ… круглосуточный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси",— говорится в документе. Проект разработан для реализации закона о такси, который вступает в силу 1 сентября 2023 года.



Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума "Такси" Станислав Швагерус рассказал "Ведомостям", что указанные данные собирают агрегаторы легкового такси, которые относятся к "организаторам распространения информации в сети интернет". Но в случае принятия документа предоставлять информацию будут обязаны все участники рынка.



Также в тексте документа указывается, что, если служба заказа такси не сможет выполнить запрос ФСБ, она должна проинформировать о сроках, необходимых для выполнения запроса, «с обоснованием невозможности выполнения запроса в установленный срок". При наличии в запросе спецслужбы пометки "срочно" агрегатор будет обязан предоставить сведения в течение трех рабочих дней, при отсутствии такой пометки — в течение десяти рабочих дней. При этом судебный или процессуальный порядок для этого не предусмотрен.



Закон, регулирующий работу такси, был подписан президентом России Владимиром Путиным 29 декабря 2022 года.



Документ, в частности, устанавливает требования к внешнему и внутреннему виду автомобиля и к водителю, вводит в законодательство понятия "легковое такси" и "служба заказа легкового такси". Помимо этого, закон обязывает службы заказа предоставлять ФСБ автоматизированный удаленный доступ к базам данных.



ФСБ также предлагает расширить перечень информации, к которой она сможет получать доступ. Речь идет об электронном мониторинге геолокации и данных о средствах платежа. Соответствующие изменения планируется внести в правила хранения организаторами распространения информации в интернете, утвержденные постановлением правительства России от 23 сентября 2020 г. Служба заказа такси в соответствии с законодательством РФ является таким организатором, - говорится в проекте постановления правительства.



