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В Екатеринбурге протестировали первую машину возрожденного завода «Москвич»
Новый кроссовер "Москвич 3", который уже сейчас можно купить у дилеров в 23 городах России, протестировали в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге протестировали первую машину возрожденного завода "Москвич", - пишет портал E1.RU.
В Екатеринбург поступила партия новых автомобилей марки "Москвич", стоимость которых заявлена на уровне 2 миллионов рублей. Кроссовер в ходе тестовых испытания оставил довольно положительные эмоции у автолюбителя.
Уточняется, что кроссовер имеет вылет рулевого колеса, за рулем удобно даже при высоком росте. Многие отмечают, что кроссовер выглядит довольно необычно на российских дорогах и выделяется среди потока автомобилей.
Отмечается, что внешне "Москвич 3" (он же JAC JS4) — этакий компактный кроссовер. В принципе, со всех ракурсов он смотрится хорошо, особенно в красном цвете. Но в глаза бросаются галогенные фары на фоне интересных светодиодных ходовых огней.
Но удивляет особенность того, что сидения не оснащены подогревом, что является минусом для российского климата. Сами сиденья довольно удобные, пластик в салоне твердый и не шумит во время движения. Под капотом размещен 1,5-литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 150 л.с. Подвеска у кроссовера довольно жесткая.
Если сделать вывод, то кроссовер "Москвич" все же больше относится к бюджетному сегменту, несмотря на его стоимость.
В Екатеринбург поступила партия новых автомобилей марки "Москвич", стоимость которых заявлена на уровне 2 миллионов рублей. Кроссовер в ходе тестовых испытания оставил довольно положительные эмоции у автолюбителя.
Уточняется, что кроссовер имеет вылет рулевого колеса, за рулем удобно даже при высоком росте. Многие отмечают, что кроссовер выглядит довольно необычно на российских дорогах и выделяется среди потока автомобилей.
Отмечается, что внешне "Москвич 3" (он же JAC JS4) — этакий компактный кроссовер. В принципе, со всех ракурсов он смотрится хорошо, особенно в красном цвете. Но в глаза бросаются галогенные фары на фоне интересных светодиодных ходовых огней.
Но удивляет особенность того, что сидения не оснащены подогревом, что является минусом для российского климата. Сами сиденья довольно удобные, пластик в салоне твердый и не шумит во время движения. Под капотом размещен 1,5-литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 150 л.с. Подвеска у кроссовера довольно жесткая.
Если сделать вывод, то кроссовер "Москвич" все же больше относится к бюджетному сегменту, несмотря на его стоимость.