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В Екатеринбурге протестировали первую машину возрожденного завода «Москвич»

650
#Москвич #производство

Новый кроссовер "Москвич 3", который уже сейчас можно купить у дилеров в 23 городах России, протестировали в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге протестировали первую машину возрожденного завода "Москвич", - пишет портал E1.RU.

В Екатеринбург поступила партия новых автомобилей марки "Москвич", стоимость которых заявлена на уровне 2 миллионов рублей. Кроссовер в ходе тестовых испытания оставил довольно положительные эмоции у автолюбителя.

Уточняется, что кроссовер имеет вылет рулевого колеса, за рулем удобно даже при высоком росте. Многие отмечают, что кроссовер выглядит довольно необычно на российских дорогах и выделяется среди потока автомобилей.

Отмечается, что внешне "Москвич 3" (он же JAC JS4) — этакий компактный кроссовер. В принципе, со всех ракурсов он смотрится хорошо, особенно в красном цвете. Но в глаза бросаются галогенные фары на фоне интересных светодиодных ходовых огней.

Но удивляет особенность того, что сидения не оснащены подогревом, что является минусом для российского климата. Сами сиденья довольно удобные, пластик в салоне твердый и не шумит во время движения. Под капотом размещен 1,5-литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 150 л.с. Подвеска у кроссовера довольно жесткая.

Если сделать вывод, то кроссовер "Москвич" все же больше относится к бюджетному сегменту, несмотря на его стоимость.
650
#Москвич #производство

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