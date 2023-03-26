Спорт

29 минут назад

Старший тренер липецких волейболисток: «Вы нас зря сбрасываете со счетов, мы ещё поборемся»

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#Волейбол #видеообзор #ВК "Липецк"

Красивый видеообзор последнего матча "Липецка" и послематчевые интервью тренеров.

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Липецкие волейболистки на своей площадке уступили ещё одной команде, которая не блещет в нынешнем сезоне екатеринбургской «Уралочке» -2:3.

Отчёт о матче, вы можете прочитать здесь, а итоговый видеоролик от пресс-службы клуба прикреплён к этой новости.

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Старший тренер «Уралочки» Александр Перепёлкин заявил, что его команда победила за счёт дисциплинированной игры на тай-брейке.

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Главный тренер липчанок Андрей Смирнов вновь не вышел после игры к СМИ, прислав вместо себя помощника.

- Нам не хватило везения, – высказался старший тренер липчанок Александр Труш, - даже в проигранном тай-брейке (после смены сторон площадки в середине пятой партии «Липецк» умудрился не выиграть ни одного очка, прим.). Если посмотреть на статистику, то все показатели матча были равными, кроме одного – блока. Этот элемент и предопределил сегодняшний исход. Но ничего – натренируем.

Своё выступление Труш завершил странным спитчем.

- Я знаю, что некоторые уже списали нас со счетов, говорят, что единственная надежда «Липецка» удержаться в Суперлиге – если с нами откажется играть переходные матчи победитель Высшей лиги «А». Но мы боремся и будем бороться – игре и каждой партии.

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Между тем, реальных шансов уйти с последнего места в «Липецка» нет. В последнем туре «регулярки» команду ждёт игра 1 апреля в гостях у лидера столичного «Динамо». В случае поражения, даже утешительный турнир за 11-14-е места уже не поможет команде уйти с последнего места. А значит, переходных матчей нашей команде не избежать. Есть ещё один вариант сохранения прописки без отказа соперника – выиграть будущее противостояние самим.

Фото и видео пресс-службы ВК "Липецк"

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#Волейбол #видеообзор #ВК "Липецк"

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